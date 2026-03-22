Parlamentarni izbori u Sloveniji: Vodi stranka premijera Roberta Goloba

U Sloveniji su danas održani parlamentarni izbori, a građani su glasali na preko 3.000 glasačkih mjesta

Prema izlaznim anketama vodi Pokret Sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba sa 29,9 odsto glasova, dok je na drugom mjestu Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa 27,5 odsto.

Prema izlaznim anketama koje je sproveo Institut Mediana, treće mjesto zauzima Nova Slovenija u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom i Fokusom sa 9,4 odsto glasova.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta u toku je brojanje glasova, a prema riječima direktora službe Državne izborne komisije Igora Zorčiča, do 22.00 časa moglo bi da bude obrađeno oko 70 odsto glasačkih listića.

Na izborima je učestvovalo 1.185 kandidata na 17 lista, od kojih je 15 bilo prisutno u svih osam izbornih jedinica, za ukupno 90 poslaničkih mjesta.

Pravo glasa imalo je 1.695.196 birača.