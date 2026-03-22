logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parlamentarni izbori u Sloveniji: Vodi stranka premijera Roberta Goloba

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Sloveniji su danas održani parlamentarni izbori, a građani su glasali na preko 3.000 glasačkih mjesta

Parlamentarni izbori u Sloveniji vodi Golob Izvor: Jani Ugrin

Prema izlaznim anketama vodi Pokret Sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba sa 29,9 odsto glasova, dok je na drugom mjestu Slovenačka demokratska stranka Janeza Janše sa 27,5 odsto.

Prema izlaznim anketama koje je sproveo Institut Mediana, treće mjesto zauzima Nova Slovenija u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom i Fokusom sa 9,4 odsto glasova.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta u toku je brojanje glasova, a prema riječima direktora službe Državne izborne komisije Igora Zorčiča, do 22.00 časa moglo bi da bude obrađeno oko 70 odsto glasačkih listića.

Na izborima je učestvovalo 1.185 kandidata na 17 lista, od kojih je 15 bilo prisutno u svih osam izbornih jedinica, za ukupno 90 poslaničkih mjesta.

Pravo glasa imalo je 1.695.196 birača.

Tagovi

Slovenija izbori

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ