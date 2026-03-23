Izbori u Sloveniji: Golob i Janša u neizvjesnoj trci za "magičnih" 46 poslaničkih mjesta

Autor Haris Krhalić
Rezultati izbora u Sloveniji donose komplikovano sastavljanje vlade.

Izvor: Jani Ugrin

Nakon prebrojanih 98 odsto glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji, politička scena suočava se sa izuzetno komplikovanim sastavljanjem nove vlade. Iako je „Gibanje Svoboda“ Roberta Goloba zadržalo blagu prednost, formiranje stabilne koalicije biće težak zadatak za oba politička tabora.

Nezvanični rezultati potvrđuju da je stranka „Gibanje Svoboda“ osvojila 29 poslaničkih mjesta, dok joj za vratom diše „SDS“ Janeza Janše sa 28 mandata. Budući da je za sastavljanje vlade u slovenačkom parlamentu potrebno najmanje 46 glasova, počela je bespoštedna matematička i politička borba za koalicione partnere.

Robert Golob trenutno može računati na podršku tradicionalnih partnera – stranke „SD“ i saveza „Levica i Vesna“. Međutim, ovaj blok zajedno okuplja tek 40 poslanika, što znači da im do većine nedostaje još šest glasova.

Oči javnosti uprte su u Anžea Logara i njegove „Demokrate“, koji su osvojili upravo potrebnih šest mandata.

„Od koga god dobijemo poziv, odazvaćemo se“, poručio je Logar, iako je u ranijim izjavama više puta naglasio da sebe ne vidi u lijevoj vladi.

Ukoliko Logar odbije saradnju, Golob bi se mogao okrenuti stranci „Resni.ca“, ali bi i sa njima imao tek 45 glasova. To bi pobjednika izbora primoralo da stabilnost traži kod dva poslanika nacionalnih manjina, koji tradicionalno ne žele biti presudni faktor pri formiranju vlasti.

Janša pred još težim zadatkom

S druge strane, Janez Janša se suočava sa još većim preprekama. Očekuje se da će „SDS“ prvo pokušati okupiti desnocentristički blok koji čine „NSi“, „SLS“ i „Fokus“. Prema trenutnim projekcijama, ova grupacija zajedno sa „SDS“-om broji 37 mandata.

Čak i uz eventualnu podršku šest poslanika Logarove stranke „Demokrati“, Janša bi dosegao brojku od 43 poslanika. Put do preostala tri glasa praktično je zatvoren, jer je lider stranke „Resni.ca“ kategorički odbacio bilo kakvu mogućnost saradnje sa strankom „SDS“ dok je na njenom čelu Janez Janša, prenosi 24ur.com.

