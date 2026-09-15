Najjeftiniji grad na Balkanu: Poznat je po kačkavalju i peglanoj kobasici

Pirot, grad poznat po kačkavalju i peglanoj kobasici, izabran je za najjeftiniji na Balkanu.

Izvor: Shutterstock/Desislava Vodenicharova

Poznati influenser Iv Beserovac ne prestaje da očarava svoje pratioce sadržajem sa putovanja u okviru, ali i van granica Balkana. Koliko je predan ovom poslu, svjedoči i činjenica da je danas vlasnik sopstvene turističke agencije, ali ga to nije spriječilo da ostane i vijeran onlajn vodič kroz svijet na društenim mrežama.

Ovog puta, Iv je posjetio grad koji je izabran za najjeftiniji na Balkanu - Pirot. Donio je priču o tome šta sve možete da kupite u Pirotu za manje od 10 evra.

Od Pirota do Bijele kuće

Iako vlada uvriježeno mišljenje da su "Piroćanci cicije", njihovo gostoprimstvo često ne može da se ospori.

Mnogima poput Iva prva asocijacija na Pirot bude i kačkavalj, jer se vjeruje da je prvi komad ove vrste sira u Srbiji stigao u Pirot. Već u 19. vijeku, postoje podaci pribavljeni od strane etnologa da je Jevrejin podučavao Piroćanca zanatu pravljenja kačkavalja.

Izvor: Shutterstock/R R

Vjeruje se da tajna specifičnog ukusa ovog pirotskog sira leži u prirodnom načinu njegovog nastajanja, od mlijeka životinja koje pasu najsvježiju travu i ljekovito bilje na Staroj planini, u šta su se uvjerili čak i u Bijeloj kući. Da biste bili školovani mljekadžija, jedina škola na Balkanu koju možete da završite nalazi se upravo u Pirotu.

Grad je i peglanih kobasica

Mnogi kažu da, ako ne probate peglanu kobasicu, to je kao da niste ni posjetili Pirot.

Pravljena od ovčjeg, kozjeg ili junećeg mesa u kombinaciji sa začinima, ovaj suhomesnati delikates ne preskače ničiji tanjir. Nakon miješanja mesa, kobasica se "pegla" uz pomoć staklene flaše sa vinom, da bi se na kraju dobio prepoznatljiv oblik potkovice.

Izvor: Shutterstock/WR7

Siječe se na tanke komade i služi i uz vino, a nažalost, možete da je nađete samo u zimskom periodu. Godine 2011. u Pirotu je održano čak i Svjetsko prvenstvo u pravljenju peglane kobasice, koje je kasnije preraslo u sajam koji se organizuje svakog februara.

Cijene kao iz prethodnog vijeka

Nakon što je Iv objavio video, gledaoci su ostali u potpunom šoku cijenama koje je prikazao.

Naime, kugla sladoleda u poslastičarnici košta samo 40 dinara, velika gurmanska pljeskavica 380 dinara, a osmina bureka sa sirom 70 dinara. S obzirom da je Pirot grad sira, kako kaže, sa mesom ga ni ne prave.

Pogledajte kako je izgledala Ivova posjeta Pirotu:

Ukoliko želite da odradite jedan trening u teretani, za dnevnu kartu biće potrebno da izdvojite 250 dinara. Ako je vaš izbor ipak plivanje, ulaz na unutrašnji ili spoljašnji bazen koštaće vas 200 dinara.

Koliko su korisnici zatečeni cijenama, svjedoče i komentari poput:

"Je l' ovi ljudi žive u nekom paralelnom univerzumu?"

"Ma da li je moguće da živimo u istoj državi...?"

"Kod mene u Sremskoj Mitrovici kugla košta 150 dinara, a burek kao dijelovi za veliki servis"

(MONDO)