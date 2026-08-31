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Danas protest prevoznika iz BiH regiona: "Nismo turisti, blokiraćemo granice!"

Danas protest prevoznika iz BiH regiona: "Nismo turisti, blokiraćemo granice!"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Prevoznici će danas održati proteste ispred sjedišta Delegacije EU u Sarajevu, ali i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

prevoznici.jpg Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Okupljanje prevoznika iz BiH ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH planirano je u 11.00 časova, protestna kolona će u 11.30 krenuti do sjedišta Delegacije EU, gdje će protest početi u 12.00 časova.

Član Konzorcijuma "Logistika" Nikola Brković rekao je Srni da će paralelno sa tim biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo.

On je naveo da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva da vozači više ne budu tretirani kao turisti ili migranti u EU.

Protesti će biti organizovan i zemljama regiona uoči sutrašnjeg zasjedanja Evropske komisije u Briselu na kojem će glavna tema biti prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Šengen zoni.

"Ukoliko se ništa ne riješi sutra i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizovaćemo proteste na svim graničnim prelazima sa EU koji su za sada planirani 14. septembra", rekao je Brković.

Prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da EU odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla.

Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Šengena turistički, već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete.

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Hvala što ste poslali vijest.

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