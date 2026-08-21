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Tragedija u Sloveniji: Muškarac poginuo od udara groma kod Celja

Tragedija u Sloveniji: Muškarac poginuo od udara groma kod Celja

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Jedna osoba je poginula, a druga povrijeđena u udaru groma kod Celja. Snažno nevrijeme u Sloveniji izazvalo je požare, a za danas je izdato narandžasto upozorenje.

munje Izvor: Shutterstock

Jedan muškarac poginuo je u udaru groma kod Celja, dok je drugi lakše povrijeđen, saopšteno je iz policije.

Snažno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju. Praćeno je jakim vjetrom i obilnim pljuskovima zbog kojih su vatrogasci do jutra imali 51 intervenciju.

Policija je oko ponoći dobila dojavu da je u Maloj Pirešici, oko 10 kilometara od Celja, grom udario dvije osobe koje su stajale ispod manjeg stabla.

Od posljedica udara munje četrdesetšestogodišnjak je preminuo na licu mjesta, dok je drugi vozilom hitne pomoći prevezen u celjsku bolnicu.

Tokom nevremena zabilježeno je više požara usljed udara groma. Zapalila se štala u opštini Solčava i kuće u opštinama Žirovnica i Rogaška Slatina, javio je RTV Slovenije.

Prema navodima Policijske uprave Celje, zapalio se i krov stambene zgrade u Cerovcu pod Bočemom.

Udar groma je najvjerovatnije izazvao i požar u pomoćnoj zgradi u Podolševi. Vatra je potpuno uništila zgradu u kojoj se nalazilo nekoliko poljoprivrednih mašina, a jedna krava je uginula.

Meteorolozi za danas ponovo najavljuju mogućnost obilnih pljuskova, pa čak i grada, zbog čega je za cijelu zemlju izdato narandžasto upozorenje.

Nove oluje se već formiraju iznad zapadne Evrope i Đenovskog zaliva, pa će se lokalni pljuskovi i oluje početi pojavljivati i u Sloveniji.

Prema proračunima većine meteoroloških modela, izraženija olujna linija će se formirati iznad Istre i Kvarnera oko 16.00 časova.

Oluje će se zatim pomjeriti ka istoku i očekuje se da će preći veći dio Slovenije za manje od šest sati, saopštio je Arso.

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Slovenija munja grom

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