Policija upala u pečenjaru u Mladenovcu i oduzela svo meso: Radnik uhapšen zbog brutalnog ubistva psa

Policija je uhapsila radnika G. Ž. zbog brutalnog zlostavljanja psa u pečenjari u Mladenovcu, a meso je hitno oduzeto na vještačenje.

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Policija je upala u pečenjaru u Mladenovcu i uhapsila radnika G. Ž. (55), dok je po nalogu Suda u Mladenovcu svo meso iz objekta hitno oduzeto i poslato na pregled.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija je izašla na lice mjesta, a objekat je privremeno zatvoren. Po nalogu nadležnog suda, izuzeto meso iz pečenjare poslato je na vanredno vještačenje kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice.

Na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak na kom se vidi kako muškarac brutalno vuče psa.

Pas je najvjerovatnije pokušao da pobjegne i nađe izlaz, kada mu se glava zaglavila u prikolici. Umjesto da pomogne preplašenoj životinji, radnik je počeo zvjerski da je čupa i vuče.

Silina povlačenja bila je tolika da je na kraju odvalio stranicu prikolice. Agonija tu nije stala - osumnjičeni je na zemlji nastavio da gazi i nogama vrti glavu psa, da bi ga potom navodno odvukao unutar objekta, gdje se nalaze klanica i prostorije za obradu mesa.

Snimak ne objavljujemo zbog njegovog izuzetno uznemirujućeg sadržaja.

Hitna reakcija policije i suda

Zbog ovog stravičnog događaja koji se odigrao 15. avgusta oko 12 časova, pripadnici policije su 19. avgusta stavili lisice na ruke G. Ž. (55) iz mesta Jagnjilo. Dva napuštena psa su u krug pečenjare ušla najvjerovatnije u potrazi za hranom, a slučaj su nadležnim organima prijavili uznemireni meštani i udruženja za zaštitu životinja.

Objekat je odmah zatvoren, a po nalogu Suda u Mladenovcu izuzeto meso biće detaljno vještačeno kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna zloupotreba prostora klanice. Protiv G. Ž. je podnesena krivična prijava za krivično djelo ubijanje i zlostavljanje životinja.

(Telegraf/MONDO)