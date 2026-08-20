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Uhapšen učenik beogradske gimnazije: Prijetio donošenjem pištolja u školu nakon popravnog ispita

Uhapšen učenik beogradske gimnazije: Prijetio donošenjem pištolja u školu nakon popravnog ispita

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Policija u Beogradu uhapsila je sedamnaestogodišnjeg učenika koji je nakon popravnog ispita prijetio zaposlenima u gimnaziji da će donijeti pištolj od kuće i obračunati se sa svima.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Policija u Beogradu danas je uhapsila maloljetnika N.P. (17) zbog ugrozavanja sigurnosti, a koji je prijetio svim prisutnima u školi.

Prema nezvaničnim informacijama, N.P je u jednoj gimnaziji u Beogradu poslije popravnog ispita, zaposlenima u školi prijetio da će donijeti pištolj od kuće i da će se "obračunati sa svima".

Istragu vodi Visoko javno tužilaštvo za maloljetnike

(Telegraf/MONDO)

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