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Teška saobraćajna nezgoda kod Dubrovnika: Vozač zaspao za volanom, dvoje maloljetne djece teško povrijeđeno

Teška saobraćajna nezgoda kod Dubrovnika: Vozač zaspao za volanom, dvoje maloljetne djece teško povrijeđeno

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Dvoje maloljetne djece teško je povrijeđeno na Dubrovačkom primorju kada je automobil, čiji je vozač zaspao, prešao u suprotnu traku i udario u drugo vozilo koje je sletjelo niz padinu.

Zaspao tokom vožnje, prešao u suprotnu traku i teško povrijedio dvoje djece Izvor: Dubrovacki vjesnik/Radarska Kontrola

Uz četrdesetpetogodišnjaka u vozilu je bilo troje maloljetne djece, od kojih je dvoje, koji su povrijeđeni, zadržani na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Upravljajući automobilom italijanske registracije 45-godišnjak sa Kosova i Metohije zaspao je za volanom, prešao u suprotnu traku i udario u parkirano vozilo njemačkih tablica.

Od siline udarca parkirano vozilo je sletjelo dva metra ispod puta, prenose hrvatski mediji.

Protiv muškarca slijedi krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

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Tagovi

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