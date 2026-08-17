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Teška saobraćajna nezgoda na Palama: "Golfom" sletjeli sa puta, pet osoba povrijeđeno

Teška saobraćajna nezgoda na Palama: "Golfom" sletjeli sa puta, pet osoba povrijeđeno

Autor Dušan Volaš
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Pet osoba je povrijeđeno, od čega dvije teže, u saobraćajnoj nezgodi na području Pala, kada je putnički automobil marke "golf" sletio sa saobraćajnice.

shutterstock_1457734373.jpg Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, incident se dogodio juče u 17.10 časova. Tom prilikom došlo je do izlijetanja automobila sa kolovoza.

Vozač i dva putnika u "golfu" zadobili su lakše tjelesne povrede, dok su dvije osobe pretrpjele teže povrede.

Svim povrijeđenima je odmah po dolasku hitnih službi pružena neophodna medicinska njega, te su prevezeni u Bolnicu "Srbija" u Istočnom Sarajevu radi daljeg zbrinjavanja i ukazivanja ljekarske pomoći.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i u toku je dokumentovanje krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja.

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