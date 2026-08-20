Nuklearna elektrana Krško povećala je snagu reaktora na 100 odsto nakon poboljšanja meteoroloških uslova.

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Nuklearna elektrana "Krško" ponovo radi punom snagom, nakon što je došlo do poboljšanja meteoroloških uslova, niže temperature vazduha i riječnih voda.

Snaga reaktora je u utorak, 18. avgusta, povećana na 100 odsto.

"Tokom rada se punom snagom, radi poštovanja ekoloških ograničenja, i dalje koristi cjelokupni sistem rashladnih tornjeva, čime se smanjuje potreba za korištenjem vode iz rijeke Save za hlađenje u tercijarnom krugu elektrane", istakli su iz ove nuklearke.

Nuklearna elektrana "Krško" je 6. avgusta smanjila snagu elektrane na 80 odsto, a nakon prvog poboljšanja meteoroloških uslova, u petak, 14. avgusta, povećala je na 90 odsto.