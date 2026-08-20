Nuklearna elektrana Krško povećala je snagu reaktora na 100 odsto nakon poboljšanja meteoroloških uslova.
Nuklearna elektrana "Krško" ponovo radi punom snagom, nakon što je došlo do poboljšanja meteoroloških uslova, niže temperature vazduha i riječnih voda.
Snaga reaktora je u utorak, 18. avgusta, povećana na 100 odsto.
"Tokom rada se punom snagom, radi poštovanja ekoloških ograničenja, i dalje koristi cjelokupni sistem rashladnih tornjeva, čime se smanjuje potreba za korištenjem vode iz rijeke Save za hlađenje u tercijarnom krugu elektrane", istakli su iz ove nuklearke.
Nuklearna elektrana "Krško" je 6. avgusta smanjila snagu elektrane na 80 odsto, a nakon prvog poboljšanja meteoroloških uslova, u petak, 14. avgusta, povećala je na 90 odsto.