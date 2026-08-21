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Drama na obodu Deliblatske peščare: Požar stigao do kuća, ljudi u panici preskaču ograde

Drama na obodu Deliblatske peščare: Požar stigao do kuća, ljudi u panici preskaču ograde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vatrena stihija koja danima hara Deliblatskom peščarom približila se naseljenim mjestima, dok mještani snimaju dramatične prizore i pokušavaju da zaštite svoje domove.

Drama na obodu Deliblatske peščare: Požar stigao do kuća Izvor: instagram/017_dn

Na društvenim mrežama pojavio se jezivi snimak iz naselja Grebenac u opštini Bela Crkva na obodu Deliblatske peščare gdje je požar stigao ljudima praktično do kućnog praga koji u panici preskaču ograde imanja kako bi spasili živu glavu.

"Video snimci ekoloških organizacija i lokalnih medija potvrđuju da je vatrena stihija stigla bukvalno do samih kuća i dvorišta u Grebencu. Meštani su snimili dramatične kadrove na kojima se vidi plamen koji guta rastinje tik uz ograde i stambene objekte", piše u opisu snimka na društvenim mrežama.

U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji, a traje od 5. avgusta, koji je zahvatio više od 3.500 hektara, od juče učestvuje i ruski avion "Iljušin".

Juče je vođena borba sa vatrom oko naselja Grebenac, a tokom noći je plamen stigao do naseljenog mesta Šušara, ali je naselje bezbjedno i požar je prošao pored.

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