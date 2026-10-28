Pala popularna platforma: YouTube ne radi za desetine hiljada korisnika širom svijeta

Popularna platforma za striming videa nije dostupna velikom broju korisnika širom svijeta.

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YouTube je navodno pao za hiljade korisnika u srijedu, saopštio je sajt Downdetector.com.

Prema podacima Downdetectora, koji prati prekide u radu iz različitih izvora, zabilježeno je više od 5.100 prijava problema sa platformom do 15 časova po srednjeevropskom vremenu.

Većina korisnika prijavila je problem sa strimingom video-snimaka, piše b92.

Više od 20.000 korisnika je do sada prijavilo problem sa YouTube-om.

(Mondo)