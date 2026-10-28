logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pala popularna platforma: YouTube ne radi za desetine hiljada korisnika širom svijeta

Pala popularna platforma: YouTube ne radi za desetine hiljada korisnika širom svijeta

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Popularna platforma za striming videa nije dostupna velikom broju korisnika širom svijeta.

: YouTube ne radi za desetine hiljada korisnika širom svijeta Izvor: Shutterstock / 19 STUDIO


YouTube je navodno pao za hiljade korisnika u srijedu, saopštio je sajt Downdetector.com.

Prema podacima Downdetectora, koji prati prekide u radu iz različitih izvora, zabilježeno je više od 5.100 prijava problema sa platformom do 15 časova po srednjeevropskom vremenu.

Većina korisnika prijavila je problem sa strimingom video-snimaka, piše b92.

Više od 20.000 korisnika je do sada prijavilo problem sa YouTube-om.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

youtube

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS