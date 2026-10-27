Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 9 i Android 17? Samo ako se nalazi na spisku

Još nema tačnih datuma, ali se zna koji modeli su obuhvaćeni.

Izvor: Stefan Stojanović

Samsung je objavio zvaničan spisak Galaxy telefona i tableta koji će dobiti Android 17 sa One UI 9 interfejsom. Lista obuhvata veliki broj uređaja, od najskupljih Galaxy S modela do pristupačnijih telefona iz Galaxy A serije.

Spisak je objavilo japansko predstavništvo Samsung-a, ali lista pruža dobar uvid u to koji uređaji mogu da očekuju ažuriranje i na drugim tržištima.

Distribucija One UI 9 ažuriranja počela je u septembru za Galaxy S26 seriju, a zatim je proširena na pojedine starije premijum modele.

Koji Samsung uređaji dobijaju One UI 9?

Na spisku ispod možete videti da li će i vaš telefon ili tablet dobiti nadogradnju:

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Važno je napomenuti da spisak nije konačan. Na njemu nedostaju pojedini modeli iz Galaxy S Plus i Galaxy A serija, što ne znači da su ostali bez podrške za Android 17.

Prema najavljenom rasporedu, navedeni uređaji u Japanu trebalo bi da dobiju ažuriranje tokom oktobra i novembra. Za pristupačnije Samsung telefone distribucija se očekuje tokom decembra i januara.

(Mondo)