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Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 9 i Android 17? Samo ako se nalazi na spisku

Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 9 i Android 17? Samo ako se nalazi na spisku

Autor Mihajlo Popović Izvor Smartlife
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Još nema tačnih datuma, ali se zna koji modeli su obuhvaćeni.

Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 9 i Android 17 Izvor: Stefan Stojanović

Samsung je objavio zvaničan spisak Galaxy telefona i tableta koji će dobiti Android 17 sa One UI 9 interfejsom. Lista obuhvata veliki broj uređaja, od najskupljih Galaxy S modela do pristupačnijih telefona iz Galaxy A serije.

Spisak je objavilo japansko predstavništvo Samsung-a, ali lista pruža dobar uvid u to koji uređaji mogu da očekuju ažuriranje i na drugim tržištima.

Distribucija One UI 9 ažuriranja počela je u septembru za Galaxy S26 seriju, a zatim je proširena na pojedine starije premijum modele.

Koji Samsung uređaji dobijaju One UI 9?

Na spisku ispod možete videti da li će i vaš telefon ili tablet dobiti nadogradnju:

  • Samsung Galaxy S26
  • Samsung Galaxy S26+
  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 7
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Samsung Galaxy Z Fold 6
  • Samsung Galaxy Z Flip 6
  • Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Samsung Galaxy A57
  • Samsung Galaxy A55
  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A25
  • Samsung Galaxy Tab S11
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
  • Samsung Galaxy Tab S10
  • Samsung Galaxy Tab S10+
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE+
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite
  • Samsung Galaxy Tab S9
  • Samsung Galaxy Tab S9+
  • Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
  • Samsung Galaxy Tab S9 FE
  • Samsung Galaxy Tab S9 FE+
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Samsung Galaxy Tab A11
  • Samsung Galaxy Tab A11+
  • Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
  • Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

Važno je napomenuti da spisak nije konačan. Na njemu nedostaju pojedini modeli iz Galaxy S Plus i Galaxy A serija, što ne znači da su ostali bez podrške za Android 17.

Prema najavljenom rasporedu, navedeni uređaji u Japanu trebalo bi da dobiju ažuriranje tokom oktobra i novembra. Za pristupačnije Samsung telefone distribucija se očekuje tokom decembra i januara.

(Mondo)

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Tagovi

Samsung android

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