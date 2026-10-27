Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 9 i Android 17? Samo ako se nalazi na spisku

Još nema tačnih datuma, ali se zna koji modeli su obuhvaćeni.
Samsung je objavio zvaničan spisak Galaxy telefona i tableta koji će dobiti Android 17 sa One UI 9 interfejsom. Lista obuhvata veliki broj uređaja, od najskupljih Galaxy S modela do pristupačnijih telefona iz Galaxy A serije.
Spisak je objavilo japansko predstavništvo Samsung-a, ali lista pruža dobar uvid u to koji uređaji mogu da očekuju ažuriranje i na drugim tržištima.
Distribucija One UI 9 ažuriranja počela je u septembru za Galaxy S26 seriju, a zatim je proširena na pojedine starije premijum modele.
Koji Samsung uređaji dobijaju One UI 9?
Na spisku ispod možete videti da li će i vaš telefon ili tablet dobiti nadogradnju:
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Samsung Galaxy Tab A11
- Samsung Galaxy Tab A11+
- Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
Važno je napomenuti da spisak nije konačan. Na njemu nedostaju pojedini modeli iz Galaxy S Plus i Galaxy A serija, što ne znači da su ostali bez podrške za Android 17.
Prema najavljenom rasporedu, navedeni uređaji u Japanu trebalo bi da dobiju ažuriranje tokom oktobra i novembra. Za pristupačnije Samsung telefone distribucija se očekuje tokom decembra i januara.
(Mondo)