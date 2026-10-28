Robot dostavljač napravio haos pa pobjegao: Ništa od izvinjenja, samo gas!

Devet putnika povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi u Talinu u Estoniji, nakon što je malo autonomno vozilo za dostavu prošlo kroz crveno svjetlo i izazvalo naglo kočenje autobusa. A onda je uslijedio neobičan obrt – robot se odvezao sa mjesta događaja.

Lokalni mediji prenose da se robotizovano vozilo nije zaustavilo na crvenom svjetlu, već je ušlo u raskrsnicu. Vozač autobusa pokušao je da izbjegne sudar i naglo zakočio, zbog čega je nekoliko putnika palo.

Prema izvještaju njemačke novinske agencije DPA, u nezgodi je povrijeđeno devet putnika.

„Robot je pobjegao. Odvezao se sa lica mjesta“, rekao je za lokalne medije Andrej Novikov, član odbora gradskog saobraćajnog preduzeća u Talinu.

Predstavnik kompanije „Starship Technologies“, koja je proizvela robota, Pepe Avikso izjavio je da su kontaktirali policiju i pokrenuli internu istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nezgode.

Robotizovana vozila ove kompanije mogu da prevoze teret težine do 15 kilograma na udaljenosti od pet kilometara. U Estoniji se koriste za samostalnu dostavu namirnica, obroka i paketa, a kreću se trotoarima i pomoću više kamera nadgledaju okolinu.

Posljednja prijavljena nezgoda u kojoj su učestvovali robotizovano vozilo i autobus dogodila se u aprilu 2020. godine.

Za sada nije poznato da li će robot zbog ovog incidenta dobiti stroža pravila kretanja, ali je jasno da dostava ovog puta nije prošla baš po planu.

(Mondo)