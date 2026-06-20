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Robot koji mijenja šest zidara stiže u Hrvatsku: Može da sazida 10 kvadrata na sat 1

Robot koji mijenja šest zidara stiže u Hrvatsku: Može da sazida 10 kvadrata na sat

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Austrijski robot za zidanje uskoro bi mogao da stigne u Hrvatsku. Može da sazida do 10 kvadratnih metara na sat, radi bez skele i već je korišten na desetinama projekata širom Evrope.

zidar robot.jpg Izvor: YouTube/Screenshot

Austrijski robot za zidanje, koji može da zamijeni rad šest zidara, uskoro bi trebalo da stigne u Hrvatsku i donese značajne promjene u građevinskoj industriji.

Riječ je o mašini kompanije „Vinerberger“, koja može da sazida do 10 kvadratnih metara zida na sat, i to do visine od 3,5 metara bez potrebe za građevinskom skelom, prenose hrvatski mediji.

Robot ne obavlja kompletan proces zidanja samostalno. Prvi red cigli i dalje postavlja iskusan zidar, nakon čega mašina preuzima posao. Uz pomoć senzora provjerava položaj svake cigle, koriguje eventualna odstupanja i nastavlja zidanje uz visok nivo preciznosti.

Za rad robota neophodan je priključak za električnu energiju od 400 volti, kao i osposobljeni operater i pomoćni radnik.

Prva robotizovana gradnja u regionu već je izvedena u slovenačkoj Cerknici, dok su širom Evrope ovakvi roboti učestvovali u realizaciji više od 40 komercijalnih projekata.

Prema dostupnim podacima, trenutno je u Evropi aktivno 12 robota za zidanje, a do kraja 2027. godine očekuje se uključivanje još nekoliko desetina ovakvih mašina na gradilištima širom kontinenta.

Sve veća primjena robotike u građevinarstvu trebalo bi da pomogne u rješavanju nedostatka kvalifikovane radne snage, ali i da ubrza izvođenje građevinskih radova uz veću preciznost i efikasnost.

BONUS VIDEO:

Tagovi

robot zidari Hrvatska

Komentari 1

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zole

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