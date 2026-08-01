Humanoidni robot pao usred prezentacije: Snimak sa Computexa postao viralan

Humanoidni robot kompanije Qualcomm srušio se tokom predstavljanja na sajmu Computex 2026 na Tajvanu. Kompanija tvrdi da je aktiviran bezbjednosni mehanizam kontrolisanog pada.

Izvor: YouTube/Screenshot

Humanoidni robot kompanije Qualcomm, zasnovan na AI platformi Dragonwing IQ10, neočekivano se srušio tokom predstavljanja uživo na sajmu Computex 2026, održanom na Tajvanu. Robot je izašao na binu kako bi učestvovao u demonstraciji, ali je nakon nekoliko koraka iznenada izgubio ravnotežu, nagnuo se naprijed i pao licem na pod.

Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.

Na video-snimku vidi se kako robot nakon pada nakratko podiže jednu pesnicu, kao da pokazuje da je i dalje u funkciji, ali nije uspio samostalno da ustane. Članovi demonstracionog tima odmah su izašli na binu, prekrili robota platnom, podigli ga i iznijeli sa scene, čime je prezentacija prekinuta.

Qualcomm: Aktiviran bezbjednosni mehanizam

Iz Qualcomma su saopštili da je uzrok pada bila greška u komunikaciji tokom demonstracije. Kompanija navodi da javna predstavljanja novih tehnologija uvijek nose određeni rizik, te da će podaci prikupljeni tokom incidenta biti iskorišteni za dodatno unapređenje softvera i povećanje pouzdanosti sistema. Prema zvaničnom objašnjenju, robot je aktivirao ugrađeni bezbjednosni postupak kontrolisanog pada. Sistem je trebalo da ga prvo spusti na koljena kako bi se smanjio rizik po ljude i predmete u neposrednoj blizini. Iz kompanije tvrde da su bezbjednosni mehanizmi funkcionisali u skladu sa projektovanim parametrima, iako je završni pad djelovao prilično nekontrolisano.

Platforma za novu generaciju robota

Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design predstavlja Qualcommovu referentnu platformu za razvoj humanoidnih i industrijskih robota. Sistem objedinjuje procesorsku snagu, senzore, povezivanje, upravljanje u realnom vremenu i softver u jedinstvenu arhitekturu, omogućavajući proizvođačima brži prelazak sa prototipa na komercijalne modele. Ovo nije prvi ovakav incident u svijetu humanoidnih robota. Slična situacija dogodila se i prošle godine, kada se ruski AI humanoidni robot AIdol srušio tokom svog prvog javnog nastupa. Pad robota na Computexu još jednom je pokazao da, uprkos brzom razvoju tehnologije, humanoidni sistemi i dalje ostaju osjetljivi na probleme sa komunikacijom, ravnotežom i koordinacijom, posebno tokom demonstracija pred publikom.