Najsloženija misija u istoriji se drastično ubrzava: NASA objavila detaljan plan za put na Mjesec

NASA ubrzava pripreme za povratak na Mjesec 2028. godine. U trci za lunarni lender učestvuju SpaceX i Blue Origin, a ključna testna misija u Zemljinoj orbiti zakazana je za 2027.

Izvor: X/DogeDesigner

NASA planira da tokom misije Artemis III, 2027. godine, testira spajanje letjelice Orion s lunarnim lenderima kompanija "SpaceX" i "Blue Origin".

Ova misija trebalo bi da pripremi teren za povratak astronauta na Mjesec 2028. godine.

Glavni izazovi ostaju razvoj letjelica, dopunjavanje goriva u orbiti i završetak ključnih testiranja.

NASA je objavila nove detalje o pripremama za lunarne lendere koje razvijaju konkurentske kompanije "Blue Origin" i "SpaceX", kao i o sopstvenoj raketi i letjelici koje moraju biti spremne za ključnu testnu misiju sljedeće godine.

Šef agencije Džared Ajzakman potvrdio je da NASA ostaje pri planu lansiranja misije u nisku Zemljinu orbitu 2027. godine, što je preduslov za planirano spuštanje astronauta na Mjesec 2028. godine.

"Ne zavaravamo se da će više vremena, više novca i manje letova naš rad učiniti bezbjednijim ili ostvarivijim", izjavio je Ajzakman na konferenciji za novinare, prenosi CNN.

Kompanije "Blue Origin" i "SpaceX" imaju s NASA-om ugovore vrijedne više milijardi dolara za razvoj letjelica koje će prevoziti astronaute iz letjelice Orion na površinu Mjeseca.

"Svaki dobavljač i partner mora razumjeti da će im osoblje NASA-e pokucati na vrata ako probiju rokove. Neće doći samo da posmatraju, pišu izvještaje ili osnivaju odbore, nego će zasukati rukave i rješavati probleme", rekao je Ajzakman.

NASA je ranije ove godine izmijenila planove za povratak na Mjesec, uvrstivši testnu misiju Artemis III za 2027. godinu. Tokom nje će astronauti u niskoj Zemljinoj orbiti testirati spajanje letjelice Orion s eksperimentalnim verzijama lunarnih lendera koje razvijaju "Blue Origin" i "SpaceX".

Dva konkurenta, dva različita lunarna lendera

Testna misija trajaće oko 14 dana i uključivaće lansiranje tri velike rakete, kao i spajanje i odvajanje letjelice Orion s dva eksperimentalna vozila.

"Ovo je vjerovatno najsloženija kampanja lansiranja ikada pokrenuta", izjavio je Džeremi Parsons, rukovodilac NASA-inog programa Artemis.

Artemis III poslužiće kao generalna proba za misiju Artemis IV, koja bi 2028. godine trebalo da označi povratak astronauta na Mjesec prvi put od 1972. godine, kada je završena era programa Apolo.

"SpaceX", koji je ugovor za razvoj sistema za spuštanje astronauta na Mjesec dobio još 2021. godine, razvija Starship. Riječ je o ogromnom sistemu koji se sastoji od pogonske rakete Super Heavy i gornjeg dijela, letjelice Starship visoke 52 metra. Upravo bi ta letjelica trebalo da služi i kao lunarni lender.

S druge strane, "Blue Origin" razvija Blue Moon Mark 2, letjelicu visoku oko 16 metara, čiji dizajn više podsjeća na klasične lunarne lendere iz programa Apolo. I njen razvoj zahtijeva niz testiranja prije nego što bude spremna za prevoz astronauta.

NASA pojednostavljuje sisteme i ubrzava pripreme

Obje letjelice moraju proći brojne tehnološke demonstracije prije misija Artemis III i Artemis IV. Nijedna još nije obavila let s posadom niti se spojila s letjelicom u kojoj se nalaze astronauti.

NASA je potvrdila i promjene u drugim dijelovima programa, uključujući ubrzavanje proizvodnje i prilagođavanje rakete SLS i letjelice Orion.

Odobrena je i pojednostavljena, lakša verzija svemirskih odijela koje razvija kompanija Axiom iz Hjustona. Ona bi trebalo da bude spremna u kraćem roku za prve misije spuštanja na Mjesec, dok će se naprednija verzija razvijati za buduće lunarne ekspedicije.

Parsons je naglasio da NASA nastoji da pojednostavi gotovo sve dijelove programa, ali da upravo lunarni lenderi trenutno najviše utiču na raspored misija.

Prenos goriva u orbiti jedan je od najvećih izazova

"SpaceX" u narednim mjesecima mora da dovrši prototip Starshipa za misiju Artemis III i sprovede testiranja sistema za slijetanje i vazdušne komore. Istovremeno planira nove probne letove i prvu demonstraciju prenosa goriva između dva Starshipa u Zemljinoj orbiti.

Takav prenos ekstremno hladnog goriva između dvije letjelice još nije demonstriran u uslovima potrebnim za ovu misiju, a ključan je za slanje Starshipa na Mjesec. "SpaceX" prvu demonstraciju očekuje početkom 2027. godine.

Za spuštanje na Mjesec biće potrebno više lansiranja radi dopune goriva. Ranije procjene stručnjaka kretale su se između 10 i 40 letova, ali je Ilon Mask ove sedmice objavio da bi bilo dovoljno šest do osam lansiranja.

Zvaničnici NASA-e podržali su tu procjenu, ali su upozorili da konačan broj neće biti poznat dok se ne završe testiranja.

"Blue Origin" takođe mora da riješi složene tehničke izazove. Njegov Blue Moon Mark 2 moraće da se poveže s najmanje tri pogonska stepena u Zemljinoj orbiti.

Kompanija mora da sprovede i odloženi test manje, teretne verzije letjelice Blue Moon Mark 1, kao i da pripremi sisteme za održavanje života u većem lenderu.

Tokom misije Artemis III astronauti će preći iz letjelice Orion u testnu verziju Blue Moon Mark 2 kako bi provjerili njene sisteme. NASA ne planira isti postupak sa Starshipom, već će s tom letjelicom biti izveden test spajanja bez prelaska posade.

Ko će prvi odvesti astronaute na Mjesec?

Nakon misije Artemis III, oba lendera trebalo bi da prođu i bespilotna testiranja spuštanja na Mjesec.

NASA još nije odlučila koju će letjelicu koristiti za Artemis IV. Agencija je odustala od ranijeg rasporeda koji je prednost davao kompaniji "SpaceX" i odabraće lender koji prvi bude dovoljno spreman za misiju.

Prvo spuštanje astronauta na Mjesec planirano je za početak 2028. godine, a drugo bi trebalo da uslijedi kasnije iste godine. Ipak, raspored je veoma zahtjevan i moguća su nova odlaganja.

U pozadini ubrzavanja programa nalazi se i nadmetanje s Kinom, koja planira da pošalje svoje astronaute na Mjesec do 2030. godine.

NASA zbog toga nastoji da poveća tempo testiranja i ukloni prepreke koje bi mogle da odlože povratak ljudi na površinu Mjeseca.

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