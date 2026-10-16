Otkriće engleskih astronoma: Prvi put identifikovana zvijezda sa žuto-zelenim sjajem

Astronomi sa Univerziteta u Voriku u Engleskoj prvi put su identifikovali zvijezdu žuto-zelenog sjaja u sazvežđu Zmaja, klasifikovanu pod nazivom "VD J1330+6435", udaljenu oko 280 svjetlosnih godina od Zemlje.

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"Za ovog bijelog patuljka prvo smo se zainteresovali jer su dijelovi planetarnog materijala pali na njegovu površinu, obogativši njegove spoljne slojeve elementima kao što su kalcijum, litijum i, naročito, natrijum", rekao je astrofizičar Mark Holands sa Univerziteta u Voriku, vodeći autor studije objavljene u stručnom časopisu za astronomiju i geofiziku "RAS tehnike i instrumenti".

U časopisu, koji objavljuje Univerzitet u Oksfordu, navodi se da kod običnih zvijezda natrijum apsorbuje svjetlost vrlo specifične talasne dužine u narandžastom dijelu spektra - iste one nijanse koja uličnim svjetiljkama daje njihovu karakterističnu boju - i da se filtriranjem tog spektra inače bijeli sjaj zvijezde čini zelenkastim.

"Krajnji rezultat je da atomi natrijuma više ne apsorbuju samo jednu veoma usku talasnu dužinu narandžaste svjetlosti, već apsorbuju žute, narandžaste i dio crvenih talasnih dužina. Tako dobijamo zvijezdu sa žućkastozelenim sjajem, nešto što kod zvijezda sličnih Suncu ne bi bilo moguće", objasnio je Holands.

On je naveo da boja zvijezde zavisi od njene temperature - hladnije zvijezde izgledaju narandžasto, Sunce i zvijezde slične njemu izgledaju bijelo, dok su najtoplije zvijezde blijedoplave.

"Međutim, kod bijelih patuljaka važi drugačije pravilo - promjene u njihovom hemijskom sastavu tokom vremena mogu nekima od njih dati rjeđe boje", dodao je Holands.