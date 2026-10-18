Zaboravljen na mapi, nezaboravan uživo: Otkrijte evropski grad koji je iznjedrio genija astronomije

Gotičke građevine, legende, stari zamak i čuveni torunjski medenjaci samo su dio priče o gradu iz kojeg je potekao astronom čija je heliocentrična teorija zauvijek promijenila pogled čovjeka na svemir.

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Nije važno što Torunj ima najveću koncentraciju gotičke arhitekture u cijeloj Poljskoj, niti što se ovaj grad nalazi na listi svjetske baštine. Nije važno ni to što se raspored glavnog trga i ulica istorijskog centra nije promijenio gotovo sedam vjekova, kao ni činjenica da je upravo ovdje rođen Nikola Kopernik. I dalje nam je teško da Torunj pronađemo na mapi.

Torunj je mali grad smješten na obalama Visle. Njegovi počeci vezuju se za utvrđenu ispostavu Tevtonskih vitezova, ali je njegov značajniji arhitektonski razvoj počeo nakon priključenja Hanzeatskoj ligi. Upravo zahvaljujući tome, ulice Torunja danas krasi bogatstvo gotičke arhitekture.

Sa vidikovca na vrhu gradske vijećnice pruža se pogled na istorijski centar i njegovu srednjovjekovnu strukturu. I samo predvorje ove zgrade predstavlja veličanstven primjer arhitekture tog doba.

Na Starom gradskom trgu nailazi se na prvi trag o Nikoli Koperniku, tvorcu heliocentrične teorije Sunčevog sistema, kojom je potvrđena prvobitna ideja Aristarha sa Samosa. Njegovo djelo "De revolutionibus orbium coelestium" (O obrtanju nebeskih sfera), objavljeno posthumno, uzdrmalo je do tada preovlađujuće religijsko shvatanje svijeta.

Na trgu se nalazi i njegov spomenik, a na postamentu je uklesan natpis:

"Nicolaus Copernicus Thorunensis Terrae Motor Solis Caelique Stator", što u prevodu znači: "Nikola Kopernik iz Torunja, pokretač Zemlje i zaustavljač Sunca i neba."

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Ovo nije jedina uspomena na slavnog astronoma. Njegovo ime nose i Univerzitet u Torunju, kao i tehnološki najnapredniji planetarijum u Poljskoj.

Ne napuštajući Stari gradski trg, možemo da vidimo i spektakularnu zgradu Artusovog dvora, kao i crkvu Uspenja Blažene Device Marije, u kojoj se nalazi impresivne barokne orgulje.

Najljepše i najprepoznatljivije građevine Torunja nalaze se iza gradske vijećnice. Među njima je i Kuća pod zvijezdom, čiju fasadu krase raskošni štuko ukrasi. Ova barokna kuća i Dambski palata predstavljaju dva izuzetna primjera ovog arhitektonskog stila u Evropi.

Muzej, katedrala, Kopernikova rodna kuća

Bazilika-katedrala Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Jovana Evanđeliste izgrađena je od crvene cigle i jedna je od tri velike gotičke crkve u Torunju.

Krstionica u crkvi datira iz 13. vijeka, dakle iz vremena prije Kopernikovog rođenja, pa se pretpostavlja da je upravo ovdje kršten. U crkvi se nalazi i epitaf iz 16. vijeka posvećen slavnom astronomu.

Nedaleko od centra grada nalazi se mjesto za koje se vjeruje da je Kopernikova rodna kuća. Danas je u njoj smješten zanimljiv muzej u kojem se mogu vidjeti najvažniji detalji iz njegovog života, kao i zbirka astronomskih instrumenata iz tog vremena.

Šetajući kroz prostorije kuće, moguće je steći predstavu o tome kako je izgledala svakodnevica jedne porodice u to doba.

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U tom dijelu grada nalazi se i Krivi toranj, koji je nagnut zbog pomjeranja tla bogatog glinom. Ipak, legenda kaže da ga je namjerno tako sagradio vitez Tevtonskog reda koji se zaljubio u jednu ženu. Kula je, prema toj priči, trebalo da simbolizuje skretanje sa pravog i strogog puta koji je propisivao vjerski red.

Grad je posebno lijep kada padne mrak. Prava je uživancija u sumrak prošetati do ruševina zamka Tevtonskih vitezova i ostataka starih gradskih zidina, a naročito uz obalu Visle.

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Vrijedi preći jedan od mostova preko rijeke i sa druge strane posmatrati Torunj, koji u suton izgleda kao razglednica.

Doživljaj je još potpuniji uz komad tradicionalnog torunjskog mjedenjaka, čiji miris ispunjava ulice starog grada.

(M.A./EUpravo zato/nationalgeographic.com.es)