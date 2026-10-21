Karta bi mogla da košta 3,10 KM: Banjalučki prevoznici traže poskupljenje, čeka se odgovor Grada

Prevoznici u Banjaluci zatražili su povećanje cijena karata za gradski i prigradski prevoz, a razlozi su rast cijena goriva i sve teži uslove poslovanja.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

„Početkom godine došlo je do događaja na svjetskom nivou, a što je rezultiralo značajnim poskupljenjem cijena goriva, koji najviše utiče na formiranje cijena u gradskom i prigradskom prevozu i uopšteno u prevozu, tako da smo mi bili prisiljeni da uputimo jedan zahtjev koji je otišao u Gradsku upravu i to je tada riješeno na način da je Grad odobrio određenu pomoć u vidu nekog iznosa za prevazilaženje problema zbog poskupljenja goriva i ta pomoć je realizovana u maju mjesecu“, rekao je Dejan Mijić direktor „Autoprevoza“ za Atv.

Prema njegovim riječima u ovom trenutku pomenuti iznos nije dovoljan kako bi se pokrili trenutni troškovi.



Novi cjenovnik

Prema predloženom cjenovniku, pojedinačna karta kupljena u autobusu koštala bi 3,10 KM, umjesto dosadašnjih 2,40 KM, dok bi set od pet karata kupljenih na kiosku prevoznika iznosio 13 KM. Jedinstvena dnevna karta koštala bi 9,50 KM.

Mjesečna karta na grupi linija za radnike iznosila bi 76 KM, za studente i đake 52 KM, a za penzionere 24 KM. Za djecu poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet, supruge poginulih boraca koje nisu penzioneri i invalide prve i druge kategorije predložena je cijena od 23 KM.

Jedinstvena mjesečna karta za radnike koštala bi 104 KM, za studente i đake 68 KM, a za penzionere 37 KM.

Mijić je naveo da zahtjev za povećanje cijena podnose Autoprevoz, BočacTurs i Pavlović Turs, kao nosioci grupe, u svoje ime i u ime kooperanata. Predloženi cjenovnik isti je za sve prevoznike koji obavljaju gradski i prigradski prevoz u Banjaluci.

„S obzirom da je došlo do novog povećanja cijene goriva, mi smo bili prisiljeni da podnesemo novi zahtjev, a što je definisano i samim ugovorom. Dakle, ugovorom se definiše kada se vrši korekcija cijena. Ovdje su se već odavno ispunili uslovi da dođe do poskupljenja cijena i mi smo u skladu sa tim ugovorom podnijeli taj zahtjev. Sva tri nosioca ugovora, odnosno sve tri firme koje vrše prevoz zajedno sa svojim kooperantima u gradu i pri gradu, a radi se o Autoprevozu, Bočas Tursu i Pavlović Tursu“, navodi Mijić.

Trenutni cjenovnik usvojen je 2022. godine, a dok su sve druge komunalne usluge poskupljivale, cijene prevoza ostajale su iste, a sada u skladu sa ugovorom zatražene su izmjene.

Uslovi za podnošenje zahtjeva ogledaju se u presjeku goriva na tri benzinske pumpe, a koje su definisane ugovorom, a što se radi 15. u mjesecu, nakon čega se podnosi zahtjev kako bi se izvršila korekcija do početka narednog mjeseca jer 25. u mjesecu počinje prodaja karata za naredni mjesec.

„U suštini, ovo je krajnji momenat da se nešto učini. Od nekih prevoznika imamo i najavu da oni jednostavno ne mogu da rade ovoliko dugo u minusu i da će jednostavno biti prisiljeni da odustanu od daljeg prevoza da li istekom godine ili početkom godine. Ovo se sada samo nadovezalo na one stare probleme. Imamo manjak vozača, odnosno teško se dolazi do vozača. Plate naše su male da bismo zadržali ljude zbog čega većinom odlaze u inostranstvo, a plate ne možemo dići sa ovakvim prihodom“, navodi Mijić.

Besplatan prevoz

Podsjećanja radi, Skupština grada Banjaluka usvojila je mjeru koja predviđa besplatan javni prevoz za sve građane 28. maja 2025. godine, kada je usvojen budžet grada za 2025. godinu, uz amandmane skupštinske većine, međutim pomenuta odluka nikad nije stupila na snagu, a građani bi uskoro mogli plaćati i veće cijene gradskog prevoza.

„Sada je možda prilika da se uvede neki novi sistem ili da jednostavno evo za početak Grad preuzme razliku poskupljenja pa da cijena ostane ista, a da se obezbijedi to i da u nekom narednom periodu Grad u potpunosti preuzme to“, navodi Mijić.

U ovom trenutku, kako navodi direktor Autoprevoza, najbolja opcija i za prevoznike i građane jeste da Grad preuzme razliku u cijeni, odnosno poskupljenje, a prevoznici bi mogli nastaviti da rade.

Na pitanje kada bi građani mogli očekivati veće cijene, ukoliko se ugovor ne ispoštuje, Mijić navodi da prevoznici nemaju za cilj bilo koga ucjenjivati ili vršiti pritisak kako na Grad i same putnike već riješiti problem kako bi sve strane na kraju bile zadovoljne.

„Mi nismo u situaciji nikoga da ucjenjujemo i ispoštovali smo proceduru i ugovor kojim je definisana procedura izmjene cijena. Mi smo uradili prvi korak, predložili nove cijene i objasnili zbog čega je to tako i dostavili dokaze. Grad Banjaluka mora da donese oduku o promijeni cijena. Cjenovnik definiše Grad Banjaluka, ne prevoznici. Mi nakon toga kada se usvoji taj cjenovnik možemo da nastupimo. Ono što bi bilo realno jeste da to bude već od ovog mjeseca. Dakle, 25. u mjesecu počinje prodaja karata za naredni mjesec“, rekao je Mijić.

(Mondo)