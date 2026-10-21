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Upozorenje za Hercegovinu zbog obilne kiše

Upozorenje za Hercegovinu zbog obilne kiše

Autor Haris Krhalić
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Hidrometeorološki zavod RS upozorio je na obilne padavine u Hercegovini. Lokalno se očekuje do 120 litara kiše po kvadratnom metru i olujni udari vjetra.

kiša, vjetar, vremenska prognoza Izvor: Shutterstock

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje za područje Hercegovine zbog najavljenih obilnijih padavina.

Popodne i uveče u Hercegovini se očekuje jača i obilnija kiša, a tokom noći jači pljuskovi.

Očekuje se da će pasti 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno od 100 do 120.

Duvaće umjeren do jak jugo uz udare vjetra od 40 do 60 kilometara na čas, u višim predjelima u Krajini i Hercegovini ponegdje uz olujne udare od preko 80 kilometara na čas.

Padavine će sutra do sredine dana slabiti i prestati.

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Tagovi

RHMZ kiša nevrijeme

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