logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas promjenljivo vrijeme u BiH: Na jugu obilna kiša i jak vjetar

Danas promjenljivo vrijeme u BiH: Na jugu obilna kiša i jak vjetar

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U BiH danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu.

Vrijeme Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu, koja će na jugu biti obilnija uz jak vjetar.

Za Hercegovinu je izdat narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina, a očekuje se i do 120 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar će biti umjeren i jak, na zapadu i u Hercegovini i olujan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, od kojih 11 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Prijedoru pet, Bijeljini i Nevesinju po dvije, Doboju, Zvorniku, Gradišci po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i sedam dječaka, Prijedoru četiri djevojčice i dječak, Bijeljini i Nevesinju po dva dječaka, Doboju i Gradišci po jedna djevojčica, Zvorniku dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

Najviša temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Prijedor i Rudo šest, Zenica sedam, Sarajevo osam, Banjaluka, Doboj, Čemerno i Tuzla devet, Mrkonjić Grad, Han Pijesak i Bjelašnica 10, Drvar 11, Bileća 12, Mostar 15, Trebinje 16 i Neum 18 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ