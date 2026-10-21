Danas promjenljivo vrijeme u BiH: Na jugu obilna kiša i jak vjetar

U BiH danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu.
U Bosni i Hercegovini danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu, koja će na jugu biti obilnija uz jak vjetar.
Za Hercegovinu je izdat narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina, a očekuje se i do 120 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar će biti umjeren i jak, na zapadu i u Hercegovini i olujan južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, od kojih 11 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, zatim u Prijedoru pet, Bijeljini i Nevesinju po dvije, Doboju, Zvorniku, Gradišci po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i sedam dječaka, Prijedoru četiri djevojčice i dječak, Bijeljini i Nevesinju po dva dječaka, Doboju i Gradišci po jedna djevojčica, Zvorniku dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.
Najviša temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Prijedor i Rudo šest, Zenica sedam, Sarajevo osam, Banjaluka, Doboj, Čemerno i Tuzla devet, Mrkonjić Grad, Han Pijesak i Bjelašnica 10, Drvar 11, Bileća 12, Mostar 15, Trebinje 16 i Neum 18 stepeni Celzijusovih.