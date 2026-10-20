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Federacija pokreće sistem "Čajld alert": Rok od tri mjeseca za prijedlog modela pronalaženja nestale djece

Federacija pokreće sistem "Čajld alert": Rok od tri mjeseca za prijedlog modela pronalaženja nestale djece

Autor Dušan Volaš
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Vlada FBiH formirala je interresornu radnu grupu za uspostavljanje sistema "Child Alert BH" koji služi za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece. Radna grupa ima rok od tri mjeseca da pripremi prijedlog tehničkog, operativnog i institucionalnog modela

Federacija pokreće sistem "Čajld alert": Rok od tri mjeseca za prijedlog modela pronalaženja nestale djece Izvor: Shutterstock

Radnu grupu čine predstavnici federalnog MUP-a, Uprave policije, Tužilaštva, Ministarstva prometa i komunikacija, Finansijsko-informatičke agencije, "Autocesta FBiH" i Centra za bezbjedni internet, saopšteno je iz Vlade.

MUP FBiH zadužen je da u saradnji sa Federalnom upravom policije koordiniše dalje aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i operativnom funkcionisanju sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece.

Federalno ministarstvo finansija, u saradnji MUP-om i FUP-om razmotriće mogućnosti obezbjeđivanja sredstava za kontinuirano održavanje i rad sistema.

Nadležni federalni organi zaduženi su za uspostavljanje saradnje s telekomunikacionim operaterima i drugim relevantnim subjektima radi obezbjeđivanja tehničke i infrastrukturne podrške, te razmjene podataka u skladu sa važećim propisima.

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Tagovi

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