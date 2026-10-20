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Povećanje cijena grijanja i do 106 odsto: Zeničani pozvani na protest ispred Gradske uprave

Povećanje cijena grijanja i do 106 odsto: Zeničani pozvani na protest ispred Gradske uprave

Autor Dušan Volaš
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Građani Zenice pozvani su da se sutra, u srijedu, u 12 sati okupe ispred zgrade Gradske uprave, u isto vrijeme kada počinje nova hitna sjednica Gradskog vijeća o grijanju.

IMG_8026.JPG Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poziv se širi društvenim mrežama i porukama, a potpisan je samo kao "Vaš sugrađanin/sugrađanka". Autor u njemu navodi da se Zeničani svake zime osjećaju "poniženo, uvrijeđeno i prevareno u vlastitom domu", jer su im radijatori hladni ili mlaki, dok računi uredno stižu.

Građane poziva da dođu s dekicama, pištaljkama i primjerkom plaćenog računa, uz jedan zahtjev: "Hoćemo grijanje koje debelo plaćamo!"

U pozivu se naglašava da skup nije politički te da građani trebaju izaći "mirno, dostojanstveno, ali masovno".

Cijene rastu 106 odsto.

Nadzorni odbor JP "Grijanje" Zenica 12. oktobra usvojio je odluku o cijeni toplotne energije za sezonu 2026/2027, prema kojoj cijene rastu za 106 posto. Grijanje stana bez kalorimetra, uz plaćanje samo tokom sezone, poskupljuje s 2,88 na 5,93 KM po kvadratu mjesečno.

Prva hitna sjednica o grijanju prekinuta je 14. oktobra bez odluke o cijeni, a novinari su tada udaljeni iz sale. Na drugoj sjednici je predloženo povećanje cijene za 35 posto do Nove godine, a uslov za nastavak zadržavanja povećanja je kredit od 50 miliona KM. S druge strane, ako ne bude kredita, građani bi dobili povećanje od 106 posto od 1. januara 2027. godine.

Međutim, vijećnicima ni u najmanjim crticama nije objašnjeno za šta bi se iskoristio kredit te je i ta namjera utvrđivanja cijene grijanja pala na Vijeću, piše Klix.ba

Za sutra je sazvana nova, treća, sjednica na kojoj bi trebala postojati parlamentarna većina za usvajanje odluka.

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