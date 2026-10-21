Trudnicama olakšano ostvarivanje prava na NIPT test: Evo ko može da izda preporuku

Fond zdravstvenog osiguranja RS pojednostavio je proceduru za NIPT test. Preporuku sada može dati ginekolog iz bilo koje ugovorne zdravstvene ustanove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pojednostavio je proceduru za ostvarivanje prava na neinvazivno prenatalno testiranje iz krvi (NIPT), pa preporuku za ovaj test sada može dati ginekolog iz bilo koje zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom za ovu djelatnost.

Izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu već su počele da se primjenjuju, a cilj je da trudnice brže i jednostavnije ostvare ovo pravo.

Ranije je preporuku za NIPT mogao dati samo ginekolog sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite kod kojeg je trudnica registrovana. Prema novim pravilima, to može učiniti specijalista ginekologije i akušerstva iz bilo koje ugovorne zdravstvene ustanove.

Trudnice kod ginekologa treba da potpišu i pristanak za sprovođenje NIPT-a, koji se prilaže uz zahtjev za refundaciju troškova.

Ko ima pravo na refundaciju NIPT testa?

Pravo na refundaciju i dalje imaju trudnice starije od 35 godina, kao i mlađe trudnice koje imaju medicinske indikacije za ovaj test.

NIPT testiranje moguće je obaviti u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja pruža ovu uslugu. Nakon plaćanja testa, trudnice Fondu zdravstvenog osiguranja RS podnose zahtjev za refundaciju, i to u roku od godinu dana od dana plaćanja.

Refundacija se sprovodi na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a troškovi se nadoknađuju prema cijeni definisanoj cjenovnikom, u iznosu do maksimalno 1.100 KM.