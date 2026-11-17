Problem autobuskog stajališta u banjalučkom naselju Lazarevo još nije riješen, a mještani i dalje čekaju izgradnju novog stajališta u blizini Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" obećano još 2023. godine.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Situacija je dolaskom jeseni dodatno otežana zbog loših vremenskih uslova i kiše, zbog čega je korišćenje trenutnog stajališta postalo nedostojno ljudskog bića.

Iz Gradske uprave Banjaluka za Mondo tvrde da će projektno-tehnička dokumentacija za novo autobusko stajalište uskoro biti završena, nakon čega će uslijediti dalji koraci.

"Kada je riječ o saobraćajnici i zadržavanju vode u ovom naselju, predstavnici Grada izlazili su na teren po prijavama građana, te će u narednom periodu biti rađeno na rješavanju ovih pitanja", naveli su iz Gradske uprave.

Međutim, mještani ističu da na konkretno rješenje čekaju već duže vrijeme.

"Obećavaju nam novo stajalište već tri, uskoro će i četvrta godina, ali sve je postalo gore kada su stajalište sa raskrsnice pomjerili na ovo novo koje nije ni napravljeno kako treba. Do njega se ne može normalno doći, već preko uzvišenja koje je kišnim danima blatnjavo i veoma klizavo ili glavnom saobraćajnicom. Koji god put izaberete, rizikujete pad, povredu ili život", rekao nam je jedan stariji mještanin ovog naselja.

Predsjednik Mjesne zajednice Lazarevo Igor Vidović kaže da je dobio čvrsto obećanje da se radi na projektu, te podsjeća da su lokacijski uslovi za novo stajalište urađeni još 2023. godine.

"Dobio sam čvrsto obećanje da se radi projekat. Lokacijski uslovi su već urađeni još 2023. godine. Projekat po završetku treba dostaviti 'Putevima Republike Srpske', jer se radi o magistralnom putu, nakon čega ćemo se i mi uključiti sa urgencijom da se izda građevinska dozvola", rekao je Vidović.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Vidović smatra da bi, dok se ne izgradi novo stajalište, prioritet trebalo da bude sanacija postojećeg, ali i ulice Ilije Garašanina, kako bi i autobus na liniji broj 1, mogao prolaziti ovom saobraćajnicom.

Ističe da bi radovi na novom stajalištu mogli biti izvedeni relativno brzo, čak i tokom zime, ukoliko postoji spremnost da se problem riješi.

"Radovi mogu početi i po zimi, uz dobru volju to može biti brzo gotovo. Bitno je da se spoznaju prioriteti, što sam već i spominjao. Mene mještani zovu pet puta dnevno da pitaju za ovo stajalište, a znate li koliko puta su me zvali zbog spomenika knezu Lazaru - nijednom", poručio je Vidović.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Kako je Mondo ranije pisao, autobusko stajalište u Lazarevu je pomjereno prema centru grada, nakon što je na prethodnoj lokaciji u saobraćajnoj nezgodi oštećena nadstrešnica. Mještani su tada ukazali na to da je novo mjesto udaljenije, usko i bez nadstrešnice, te da predstavlja dodatnu poteškoću, posebno za starije građane.

Iz Gradske uprave ranije je potvrđeno da je planirana izgradnja novog stajališta u zoni Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić", ali se na njegovu realizaciju još čeka, pa se mještani s pravom pitaju do kada će čekati na bezbjedno i funkcionalno autobusko stajalište, dostojno 21. vijeka.

(Mondo)