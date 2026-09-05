Tri godine kasnije – isti problem, ponovo isto obećanje: Autobusko stajalište u Lazarevu pomjereno prema centru (FOTO)

Mještani banjalučkog naselja Lazarevo prije tri godine izborili su obećanje da će autobusko stajalište biti vraćeno kod Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“. Sada, tri godine kasnije, ponovo se suočavaju sa izmještenim stajalištem, ali na drugu stranu, prema centru.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Problem autobuske stanice za gradski prevoz u Lazarevu, čini se, nema kraja. Iako su mještani još prije nekoliko godina upozoravali da im je stajalište nakon izgradnje benzinske pumpe pomjereno predaleko, a zatim dobili uvjeravanja da će biti vraćeno u zonu škole, situacija se ponovo zakomplikovala.

Pokušaj pomjeranja stajališta prije tri godine završio je, na sreću mještana, neuspješno. Stajalište je tada vraćeno na mjesto gdje je izmješteno nakon izgradnje Bulevara Milutina Milankovića uz obećanje da će biti vraćeno u zonu škole, gdje je prvobitno godinama i bilo.

Međutim, sredinom avgusta, bez ikakvog obavještenja građanima, stajalište je ponovo pomjereno nakon što je na prethodnom stajalištu u saobraćajnoj nesreći "stradala" nadstrešnica.

Bivše autobusko stajalište u Lazarevu sa kojeg je uklonjena nadstrešnica

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Umjesto da se nakon toga obnovi na postojećoj lokaciji, stajalište je ponovo izmješteno više od 50 metara prema centru.

Trenutno autobusko stajalište u Lazarevu

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Za mještane je upravo taj potez otvorio pitanje da li je saobraćajna nesreća iskorištena kao prilika da se stajalište ponovo pomjeri. Ni ovog puta ne kriju nezadovoljstvo.

"Mogli su je pomjeriti i do Lesnine", jedan je od kometara gospođe koja je čekala autobus na novoj stanici, ako se ovo mjesto uopšte može tako nazvati.

Naime, novo stajalište je jako usko i bez mogućnosti postavljanja nadstrešnice, a o smeću koje smo zatekli je suvišno i govoriti.

Ni ostali komentari koje smo čuli nisu ništa bolji. "Ovo stajalište je predaleko, posebno za starije osobe", rekao nam je jedan mještanin ističući i problem prelaska prometne saobraćajnice kako bi se do stajališta došlo.

Podsjećamo, prije tri godine, nakon višemjesečnih pritisaka mještana, sastanaka i obraćanja Gradskoj upravi, činilo se da je problem konačno riješen.

Tada je predsjednik Mjesne zajednice Lazarevo Igor Vidović rekao da su mještani, nakon gotovo godinu dana borbe, „izvojevali pobjedu“, te da je dogovoreno da se stajalište vrati na staru lokaciju kod Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“.

Mjesto gdje je predviđena izgradnja autobuskog stajališta

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Iz "Puteva Republike Srpske" tada su, kako je navedeno, dostavljene smjernice za izgradnju stajališta u skladu sa saobraćajnim propisima, dok je Grad trebalo da sprovede dalje procedure. A one se, kako izgleda, sprovode već tri godine.

Iz Grada Banjaluka za Mondo sada kažu da su upoznati sa situacijom.

Kako su rekli, nakon izgradnje benzinske pumpe stajalište je pomjereno prema gradu, a izgrađeno je novo ugibalište za zaustavljanje autobusa izvan kolovoza.

Trenutno autobusko stajalište u Lazarevu

Izvor: MONDO/Dragana Božić

"Nakon održanih sastanaka sa mještanima naselja Lazarevo, uvažavajući njihove primjedbe, odlučeno je da se izgradi novo stajalište u zoni Osnovne škole Ivan Goran Kovačić", navode iz Gradske uprave.

Dodaju da je za navedeno stajalište već pribavljena saglasnost Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", s obzirom na to da je riječ o saobraćajnici u njihovoj nadležnosti, kao i da su dobijeni lokacijski uslovi.

"U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, te će nakon dobijanja građevinske dozvole biti izgrađeno stajalište van kolovoza u neposrednoj blizini predmetne Osnovne škole", rekli su iz Grada.

Iz Grada ne navode kada bi radovi mogli početi, niti kada bi novo stajalište kod Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" moglo biti stavljeno u funkciju.

Tako se priča koja je prije tri godine predstavljena kao riješen problem ponovo vraća na početak – sa istim zahtjevima mještana i novim, istim obećanjem da će rješenje tek biti izgrađeno.

(Mondo)