Skupština Trebinja: Komunalna taksa za kladionice povećana sa 10.000 na 15.000 KM

Skupština grada Trebinja izglasala je danas povećanje komunalne takse za kladionice sa 10.000 KM na 15.000 KM.

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U obrazloženju odluke, koja će se primjenjivati od 1. januara 2027. godine, navedeno je da je izmjena visine komunalne takse za djelatnost klađenja i kockanja u skladu sa opredjeljenjem da se igre na sreću tretiraju kao visokoprofitabilna djelatnost.

Očekuje se da će ova odluka imati pozitivan efekat na gradski budžet, povećanjem prihoda od komunalnih taksa u narednoj godini.

Cilj izmjene je ujednačavanje taksene politike sa realnom ekonomskom snagom obveznika na području Trebinja, kao i obezbjeđivanje pravednijeg i adekvatnijeg učešća poslovnih subjekata u finansiranju lokalnih komunalnih potreba i unapređenju javne infrastrukture grada.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je novinarima da se očekuje da povećanje ove takse napravi veći prostor za ulaganja, prije svega u sportske infrastrukturne objekte.

Ćurić je istakao da su rezultati rada u Trebinju vidljivi.

Skupština je usvojila i izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci prema kojem su ukupna planirana budžetska sredstva za ovu godinu realizovana u iznosu od 23.813.324 KM, što predstavlja realizaciju od 35,97 odsto u odnosu na plan.

Ukupni budžetski prihodi i primici iznose 23.813.324 KM, a ukupni budžetski rashodi i izdaci 21.843.644 i daju razliku u finansiranju od 1.969.680 KM.

Kad je riječ o izvršenju budžeta Ćurić je rekao da su zadovoljni.

"Činjenica je da ako budemo uspjeli da naplatimo, prije svega velike prihode, kao što je prihod od PDV-a, rente, troškova uređenja, prodaje zemlje, to diktira da li ćemo značajnije ulagati u infrastrukturu, u komunalne probleme ili ćemo to ostavljati za naredni period", naveo je Ćurić.

Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su i izvještaj o stanju duga i izdatim garancijama grada, kao i o korištenju budžetske rezerve za ovaj period, te informaciju o stanju javnog reda i mira, kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja.

Odbornik SDS-a u Skupštini grada Milica Radovanović rekla je novinarima da na današnjoj sjednici nije imala diskusije, "jer smatra da treba da protekne određeno vrijeme da se neke stvari poslože".

Na današnjoj sjednici Skupštine grada odbornici su, između ostalog, usvojili više odluka koje se odnose na prostorno planiranje, uređenje gradskog prostora i raspolaganje građevinskim zemljištem.