Nova prevara sa X-bonovima: Putem prijetnji iznudio 1.500 KM, nakon toga novac prebacivao na račune kladionica

Policija u Novom Gradu podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv Z.S. iz Lukavca zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iznude na štetu osobe iz Novog Grada.

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Osumnjičeni je, koristeći društvene mreže, putem prijetnji od žrtve iznudio 1.500 KM, nakon čega je novac prebacivao na virtuelne račune kladionica.

Prema navodima iz PU Prijedor, navedeno lice se sumnjiči da je u aprilu mjesecu ove godine putem društvene mreže kontaktiralo oštećenu i uz upućivanje prijetnji zahtjevalo uplatu novca u iznosu od 1.500,00 KM kupovinom X-bonova.

Nakon što bi oštećena osoba izvršila uplatu i dostavila kodove, osumnjičeni je realizovao svoju namjeru. Kako pojašnjavaju iz policije, nakon uplate i dostavljanja kodova, osumnjičeni je novac isplaćivao preko virtuelnih računa otvorenih na platformi kladionice.

Iz Policijske uprave Prijedor ponovo apeluju na građane da budu izuzetno oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima putem digitalnih platformi. Takođe, skreću pažnju na sve češće zloupotrebe na internet oglasnicima, gdje napadači putem lažnih obavještenja banaka dolaze do ličnih podataka i podataka sa bankovnih kartica. Građanima se savjetuje maksimalna opreznost prilikom ustupanja takvih informacija.

Sve slučajeve prevara građani mogu prijaviti najbližoj policijskoj stanici, a dodatne savjete o zaštiti od sajber kriminala mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.