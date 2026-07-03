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Policija u Banjaluci upozorava na SMS prevare s bankovnim karticama

Policija u Banjaluci upozorava na SMS prevare s bankovnim karticama

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policijska uprava Banjaluka apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove u SMS porukama i da ne dijele podatke o bankovnim karticama.

bec prevara.jpg Izvor: Shutterstock

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka apeluju na građane da nepoznatim licima ne dostavljaju podatke o vlastitim bankovnim karticama bez dodatne provjere sa bankama o validnosti takvih zahtjeva.

Iz ove uprave je saopšteno da njihovi pripadnici na tom planu rade na identifikovanju lica koja su u proteklom periodu na štetu više oštećenih osoba počinila krivično djelo prevare.

"U proteklim danima evidentirano je nekoliko prijava građana koji su prijavili da su dobili SMS poruku kojom im je traženo ažuriranje mobilnog bankarstva. Građani su navodili da su SMS poruke sadržavale link, kojem su pristupili i popunili tražene podatke, nakon čega su sa njihovih bankovnih računa vršene neovlašćene transakcije novca", naveli su iz ove uprave.

Više informacija o navedenim prevarama građani mogu dobiti i na internet stranici Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, posredstvom koje građani mogu da prijave ovakve ili slične prevare.

Na području pod kontrolom Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana četiri krivična djela, dva narušavanja javnog reda i mira i 12 saobraćajnih nezgoda.

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Tagovi

prevara MUP RS banke platne kartice

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