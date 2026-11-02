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Veće takse i zaštita maloljetnika: Šamac najavljuje nove mjere protiv kladionica

Veće takse i zaštita maloljetnika: Šamac najavljuje nove mjere protiv kladionica

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Taksa za priređivanje igara na sreću u Šamcu u narednoj godini biće povećana sa sa 10.000 KM na 15.000 KM, a zabraniće se i priređivanje igara na sreću u objektima u vlasništvu opštine, najavio je načelnik Đorđe Milićević.

Šamac povećava takse za kladionice Izvor: Shutterstock

Milićević je rekao da će se pred odbornicima Skupštine opštine Šamac do kraja godine naći izmjena Odluke o komunalnim taksama koja predviđa povećanje takse za priređivanje igara na sreću.

Dodao je i da je u priremi odluka o zabrani priređivanje igara na sreću u objektima u vlasništvu opštine koji se izdaju u zakup za ugostiteljsku djelatnost.

On je istakao da su ovoj temi posvetili i posebnu sjednicu Skupštine opštine na kojoj je predložio proširenje zakonskih ovlaštenja komunalne policije da bi mogla kontrolisati prisustvo maloljetnika u kladionicama.

"Od Policijske stanice Šamac zatražili smo pojačane kontrole i ponudili podršku komunalne policije. Nedopustivo je da maloljetnici borave u kladionicama, učestvuju u igrama na sreću, čak i da rade u takvim objektima", naveo je Milićević.

Milićević je napomenuo da je za rješavanje ove problematike neophodno zajedničko djelovanje republičkih institucija, lokalnih zajednica, obrazovnog sistema i policije, uz poseban naglasak na prevenciju i zaštitu djece i mladih. 

(Srna)

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Tagovi

Šamac kladionice igre na sreću

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