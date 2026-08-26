Stan od 42 kvadrata u staroj zgradi skockan kao bombona: Posebne lajsne, plava kuhinja i trik da izgleda veće

Zavirite u poseban stan u staroj zgradi, ima 42 kvadrata, a zbog par trikova i pametnog uređenja izgleda baš veće!

Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир

Mali stan od 42 kvadrata u staroj zgradi dobio potpuno novi život: Pametni trikovi učinili su da djeluje mnogo veće

Kako od stana od svega 42 kvadrata napraviti prijatan, funkcionalan i vizuelno prostran dom, a da se pritom ne izgubi njegov karakter? Jedan primjer iz stare zgrade pokazuje da mala kvadratura ne mora da bude prepreka za udoban život. Naprotiv, uz pažljivo planiranje, nekoliko neobičnih rješenja i dobar izbor boja, čak i stan koji je decenijama bio gotovo netaknut može da izgleda potpuno drugačije.

Stan se nalazi u zgradi iz 1961. godine i prije renoviranja bio je u veoma lošem stanju. U njemu praktično nije bilo ozbiljnog renoviranja od trenutka kada je zgrada izgrađena. Zidovi su bili u jarkim, međusobno potpuno različitim bojama, kupatilo je bilo dotrajalo, a prostorije su bile organizovane tako da se teško mogla iskoristiti mala kvadratura.

Renoviranje je trajalo nekoliko godina, od prvog projekta do konačnog završetka, a cilj je bio da se stan maksimalno prilagodi savremenom životu, ali bez osjećaja da se nalazite u generičkom novom enterijeru.

Crvena vrata postala su zaštitni znak stana

Jedan od prvih zahtjeva vlasnice bio je prilično neobičan, željela je jarko crvena ulazna vrata, u nijansi koja podsjeća na crveni karmin. Umjesto da ih dizajnerka ublažava, odlučila je da upravo taj detalj postane jedan od glavnih akcenata enterijera.

Odmah pored vrata nalazi se veliko ogledalo, ali ono nije tu samo zbog provjeravanja izgleda prije izlaska. Postavljeno je tako da vizuelno udvostruči prostor i stvori utisak kao da se ispred vas nalaze još jedna vrata.

Posebno je zanimljivo što je ogledalo zapravo iskorišćeno za rješavanje jednog konstruktivnog problema. U zidu se nalazila velika cijev stare kućne kanalizacije, koja nije mogla da bude uklonjena. Umjesto da je dizajnerka pokuša sakriti na nezgodan način, cijev je obložena, a oko nje je napravljena niša u koju je savršeno uklopljeno ogledalo sa diskretnim osvjetljenjem.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovaj zanimljiv stan od 42 kvadrata!

Vidi opis Stan od 42 kvadrata u staroj zgradi skockan kao bombona: Posebne lajsne, plava kuhinja i trik da izgleda veće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube/Printscreen/РумТуриум - РумТуры & Обзоры квартир Br. slika: 14 14 / 14

U malom hodniku nema izgubljenog centimetra

Odmah kod ulaza nalazi se komoda napravljena po mjeri, sa neobičnim nogicama u obliku lavljih šapa. Takvi detalji daju prostoru klasičan karakter, dok ostatak enterijera ostaje prilično jednostavan.

Još jedan detalj koji doprinosi utisku većeg prostora jeste pod bez nepotrebnih prekida. Isti pod nastavlja se kroz povezane zone, bez pragova koji bi vizuelno dijelili prostor. U malom stanu takva rješenja mogu da naprave veliku razliku.

Od malog kupatila napravili su prostor sa iznenađujuće mnogo mjesta za odlaganje

Jedan od najvećih problema starog stana bilo je kupatilo. Nekada su to zapravo bile veoma male, odvojene zone – mali toalet i još manje kupatilo sa umivaonikom. Nakon izmene rasporeda, prostor je potpuno drugačije iskorišćen. U kupatilu sada ima mjesta za kadu, umivaonik, toalet, veš mašinu sa sušilicom, ali i veliki broj ormarića.

Posebno je zanimljivo što je veš mašina pune dubine od 60 centimetara ostavljena otvorena, umjesto da bude zatvorena u dodatni ormarić. Iznad nje je iskorišćen prostor za veliko skladište, dok se u posebnom kućnom bloku nalaze usisivač, korpa za veš i ostale stvari koje inače zauzimaju dragocjene kvadrate.

Čak je i prostor oko instalacija iskorišćen za odlaganje. Umjesto da komunikacije budu samo nužno zlo koje se mora sakriti, projektovane su tako da sve ostane dostupno za održavanje, a da se istovremeno dobije dodatno mjesto za stvari.

Kuhinja i dnevna soba spojene su zahvaljujući jednom važnom detalju

Centralni dio stana čine kuhinja i dnevna soba. Iako je riječ o staroj zgradi, prostor je otvoren i povezan, što dodatno povećava osjećaj prostranosti. Međutim, ovde postoji važan detalj: kuhinja ima električnu, a ne gasnu ploču. Upravo zbog toga je bilo moguće napraviti otvoren koncept bez klasične pregrade između kuhinje i dnevnog boravka.

Kuhinja je linearna i relativno mala, ali je svaki dio iskorišćen. Umjesto klasičnog zida ispod prozora, radna površina se nastavlja u široku prozorsku dasku. Na taj način dobijeno je dodatno mjesto za pripremu hrane, ali i prostor za aparate poput aparata za kafu.

Ovo je posebno dobro rješenje za male stanove, jer jedan element dobija više funkcija. Radna ploča nije samo radna ploča, prozorska daska nije samo prozorska daska, a prostor ispod nje postaje dodatno mjesto za odlaganje.

Fuga i pločice čekale su pola godine

Jedan od najzanimljivijih detalja u kuhinji jeste keramička obloga iznad radne površine. Izgleda gotovo kao tradicionalni ručno oslikani dekorativni elementi, ali je zapravo riječ o italijanskoj pločici.

Materijal je stigao sa velikim zakašnjenjem, pa se na njegovu isporuku čekalo oko šest mjeseci. Dodatni problem predstavljala je činjenica da su se u međuvremenu radovi usporili zbog renoviranja gasnih instalacija u zgradi. Kada je sve konačno završeno, ova plava i bijela obloga postala je jedan od najupečatljivijih detalja male kuhinje.

Dnevna soba je mala, ali izgleda veće zahvaljujući ogledalu

U dnevnom boravku nalazi se mali svijetli kauč, dug oko dva metra, koji se može razvlačiti i pretvoriti u dodatni ležaj. Naspram njega je televizor sa konzolom, dok veliko ogledalo napravljeno po mjeri zauzima dio zida. Ogledalo je postavljeno tako da odgovara proporcijama kauča i dodatno vizuelno proširuje prostor. U malom stanu ogledala mogu biti jedan od najjednostavnijih načina da prostor izgleda dublje i svjetlije, posebno kada se postave naspram izvora prirodne svjetlosti.

U galeriji ispod pogledajte i kako izgleda jedna mala kuća od samo 37 kvadrata!

Vidi opis Stan od 42 kvadrata u staroj zgradi skockan kao bombona: Posebne lajsne, plava kuhinja i trik da izgleda veće Izgubila sam muža i preselila u malu kuću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube / Tiny Home Tours Br. slika: 20 20 / 20

Zidovi sa lajsnama izgledaju kao dekorativni paneli

U spavaćoj sobi posebno se izdvajaju dekorativne lajsne. Postavljene su veoma blizu jedna drugoj, pa na prvi pogled izgledaju kao klasični zidni paneli. Iznad kreveta nalazi se veliko okruglo ogledalo, dok su sa strane zidne lampe sa mesinganim detaljima. Kombinacija drveta, toplih tonova, ogledala i diskretnog osvjetljenja daje prostoriji elegantan, ali nenametljiv izgled.

Na kraju kreveta nalaze se dva mala drvena taburea. Oni nisu samo dekoracija – mogu da posluže za odlaganje odjeće, jastuka ili prekrivača, pa se i ovaj mali komad nameštaja koristi na više načina.

Stan od 42 kvadrata pokazuje da mala kvadratura nije problem

Ovaj stan je dobar primjer kako se mali prostor može povećati bez stvarnog povećanja kvadrature. Nisu dodati novi metri, ali su promijenjeni raspored, vizuelne linije i način na koji se koristi postojeći prostor.

Ogledala stvaraju dubinu, isti pod povezuje prostorije, nameštaj po mjeri koristi niše, kuhinjska radna ploča prelazi u prozorsku dasku, a svaki mogući kutak pretvoren je u prostor za odlaganje.

Istovremeno, enterijer nije napravljen tako da izgleda sterilno i bezlično. Crvena ulazna vrata, plavi plafon u kupatilu, vintage ormar, mesingani detalji i klasični komadi nameštaja daju mu karakter.