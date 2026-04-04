5 kuhinjskih predmeta koje nikada ne treba prati u mašini za sudove: Potpuno će ih uništiti

Saznajte koje kuhinjske predmete ćete u potpunosti uništiti ako ih stavite u mašinu za sudove.

Mašina za pranje sudova postala je nezaobilazan dio savremene kuhinje i mnogima olakšava svakodnevne obaveze. Ipak, uprkos njenoj praktičnosti, nisu svi kuhinjski predmeti pogodni za ovakav način pranja.

Stručnjaci upozoravaju da određeni komadi pribora i posuđa mogu biti trajno oštećeni ili čak postati nehigijenski ako se redovno peru u mašini. Upravo zato važno je znati šta je bezbjedno ubaciti u mašinu, a šta je ipak bolje oprati ručno.

Noževi

Iako neki kuhinjski noževi dolaze sa oznakom “pogodno za mašinu za pranje sudova”, visoke temperature i agresivni deterdženti mogu oštetiti sečiva.

Vremenom noževi postaju tupi, gubi se njihov kvalitet, a u ekstremnim slučajevima može se pojaviti rđa. Umjesto toga, preporučuje se ručno pranje, toplom vodom i blagim sapunom.

Drvene kašike i daske za sjeckanje

Drveni pribor nije otporan na dugotrajno izlaganje toploj vodi i deterdžentu. Može da popuca, iskrivi se ili izgubi prirodna ulja koja ga štite. Tako nastaju male pukotine u kojima se skupljaju bakterije. Ručno pranje, uz blag sapun, produžava njegov vijek.

Pravilno rasporedite sudove: Veće posude stavite na donju policu, a čaše i osjetljiviji pribor na gornju. Pravilno slaganje utiče na efikasnost pranja i sprečava oštećenja.

Posuđe od livenog gvožđa

Tiganj ili lonac od livenog gvožđa nikada ne bi trebalo prati u mašini za sudove. Voda i deterdženti uklanjaju zaštitni sloj, zbog čega metal brzo rđa i gubi prirodno neljepljivu površinu.

Termosi

Termosi su dizajnirani da zadrže temperaturu tečnosti. Pranje u sudomašini može oštetiti njihovu vakumsku izolaciju i omogućiti prodor vode u unutrašnje pregrade, što dovodi do zadržavanja vlage i razvoja neprijatnih mirisa.

Rende i presa za bijeli luk

Iako su često označeni kao pogodni za mašinu, sitni otvori na rendetu i presama za bijeli luk lako zadržavaju ostatke hrane tokom pranja. Vremenom to može postati izvor bakterija i neprijatnog mirisa.

