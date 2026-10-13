Zaboravite pločice u kuhinji: Ovo rješava najveći problem, nema fuge, a izgleda luksuznije nego ikad

Zaboravite pločice i ribanje fuga. Staklo za kuhinjski zid lako se čisti, izgleda luksuzno i izrađuje se po mjeri.

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Ako želite da kuhinja izgleda moderno i elegantno, a da pritom ne provodite vrijeme ribajući fuge, postoji rješenje koje sve češće mijenja klasične pločice. Staklo za zid kuhinje daje prostoru potpuno drugačiji izgled, lako se održava, a može da bude jednobojno, sa printom ili čak postavljeno preko dekorativne podloge.

Još jedna njegova prednost je što nema spojeva u kojima se nakupljaju masnoća i prljavština. Umjesto ribanja fuga, dovoljni su sredstvo za čišćenje stakla i nekoliko poteza krpom. Ali prije nego što odlučite da pločice zamijenite staklom, važno je da znate kako se ono bira, mjeri i postavlja.

Zašto je staklo praktično rješenje za kuhinjski zid?

Zid iza radne ploče i šporeta svakodnevno je izložen prskanju vode, ulju, sosovima i drugim nečistoćama. Kod klasičnih pločica problem često nisu same pločice, već fuge između njih, dok je kod stakla površina glatka i kompaktna, pa se masne fleke i kapljice mnogo jednostavnije uklanjaju.

Osim praktične strane, staklo može da bude i veoma efektan dekorativni element. Sjajna površina odbija svjetlost i može učiniti da kuhinja vizuelno djeluje prostranije, posebno ako je prostor manji.

A izbor je mnogo veći nego što na prvi pogled djeluje.

Kakvo staklo možete staviti na zid kuhinje?

Jedna od opcija je bojeno staklo, odnosno staklo u određenoj nijansi koje se može uklopiti sa kuhinjskim elementima, radnom pločom ili ostatkom enterijera. Ako želite nešto upečatljivije, staklo može da ima i print, pa zid iza radne ploče postaje svojevrsni dekorativni detalj.

Postoji i zanimljiva mogućnost da se iza stakla postavi tapeta ili druga dekorativna podloga. Na taj način dobijate efekat koji je mnogo drugačiji od klasičnih pločica, dok staklo istovremeno štiti površinu od prskanja i prljanja.

Kod izbora je, međutim, važno razmišljati i o načinu obrade, posebno ako na zidu imate utičnice, prekidače ili druge otvore.

Vidi opis Zaboravite pločice u kuhinji: Ovo rješava najveći problem, nema fuge, a izgleda luksuznije nego ikad Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Staklo na zidu kuhinje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ventura/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Najvažnije pravilo: staklo se mjeri tek kada je kuhinja postavljena

Ovo je dio koji ne treba preskočiti ako planirate stakleni zid u kuhinji. Za razliku od pločica, koje se mogu prilagođavati tokom postavljanja, staklo se izrađuje prema preciznim mjerama, zbog čega se konačno mjerenje radi tek kada su kuhinjski elementi i radna ploča već postavljeni.

Potrebno je izmjeriti širinu i visinu površine, ali i precizno označiti sve otvore - na primjer, mjesta za utičnice, prekidače ili slavinu ako prolazi kroz tu zonu. Ako se staklo postavlja između dvije bočne površine, zidovi bi trebalo da budu pravilno izvedeni, odnosno pod odgovarajućim uglom.

Pravilo je jednostavno: triput mjeri, jednom sjeci. Kada je staklo isječeno, naknadne izmjene nisu ni približno jednostavne kao kod pločica.

Kako izgleda postavljanje stakla?

Prije montaže zid treba da bude što ravniji i pripremljen za postavljanje. Ako se na dijelu zida nalaze utičnice ili slavina, potrebno je obezbijediti bezbjedne uslove za rad i ukloniti elemente koji smetaju montaži.

Staklo se zatim postavlja uz pomoć odgovarajućih nosača i odstojnika. Oni štite ivice stakla i pomažu da se ono pravilno pozicionira, a za pričvršćivanje se koristi neutralni silikon, koji omogućava da staklo bude stabilno i ravnomjerno pričvršćeno za zid.

Kod stakla sa printom potrebno je biti posebno pažljiv. Silikon se tada nanosi samo uz ivice, jer nepravilno nanošenje po cijeloj površini može da utiče na print i izazove pojavu mehurića. Kod bojenog stakla način nanošenja može biti drugačiji, ali se i tada posebna pažnja obraća na zone oko utičnica i drugih otvora.

Staklo na zidu kuhinje

Izvor: Patryk Kosmider/Shutterstock

Zašto se staklo ne smije postavljati "odokativno"?

Najdelikatniji trenutak je samo postavljanje stakla na zid, pa se za veće komade koriste specijalni vakuumski nosači koji omogućavaju da se staklo bezbjedno prenese i postavi.

Koliko je precizno prethodno mjerenje vidi se upravo u tom trenutku. Ako je, na primjer, predviđeno da staklo bude nekoliko milimetara manje od prostora koji zauzima, ono treba pravilno da legne uz ostavljen prostor sa svih strana. Svaki milimetar je važan, posebno kada staklo treba da se uklopi između zidova, radne ploče i elemenata sa otvorima.

Kada je postavljeno, odstojnici se uklanjaju, a praznine uz radnu ploču i bočne zidove završavaju se providnim sanitarnim silikonom otpornim na buđ. Na kraju se višak pažljivo uklanja, a površina čisti sredstvom namijenjenim za staklo.

Šta je sa utičnicama?

Utičnice nisu problem, ali njihova mjesta moraju da budu precizno izmjerena prije nego što se staklo iseče. Ako je staklo debljine oko 6 milimetara, nakon montaže mogu biti potrebni i odgovarajući duži šarafovi za ponovno postavljanje utičnica.

Zbog toga se sve pozicije unaprijed označavaju i prema njima se pravi plan sječenja. Ovo je još jedan razlog zbog kog je bolje da mjerenje i izradu stakla prepustite profesionalcima koji imaju iskustva sa kuhinjskim oblogama.

Pogledajte kako izgledaju moderne utičnice koje odlično mijenjaju produžne kablove:

Vidi opis Zaboravite pločice u kuhinji: Ovo rješava najveći problem, nema fuge, a izgleda luksuznije nego ikad utičnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Koliko košta staklo za zid kuhinje?

Cijena zavisi od više faktora - vrste stakla, dimenzija, oblika, broja otvora i zahtjevnosti montaže. Kao okvir, cijena se može kretati od oko 100 do 300 evra po kvadratnom metru, ali konkretan iznos može značajno da varira u zavisnosti od obrade i izvođača.

Na primjer, komad bojenog stakla površine oko jednog kvadratnog metra, sa jednim otvorom za utičnicu i montažom, može koštati oko 160 evra. Zato je najbolje tražiti konkretnu ponudu nakon što su poznate tačne dimenzije i svi otvori koje staklo treba da ima.

Staklo ili pločice - šta dobijate?

Ako vam je prioritet lako održavanje, staklo ima jednu vrlo jasnu prednost: nema fugovanja. Nema uskih linija između pločica koje treba posebno čistiti, a glatka površina omogućava brzo brisanje masnih tragova i kapljica.

Sa druge strane, staklo zahtijeva mnogo veću preciznost prije same montaže. Ne može se jednostavno skratiti ili prilagoditi na licu mjesta kao pojedinačna pločica, pa je kod ovog rješenja kvalitet pripreme gotovo jednako važan kao i sam izgled.

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Da li se staklo isplati?

Ako želite da kuhinjski zid bude jednostavan za održavanje, bez fuga i vizuelno upečatljiv, staklo je opcija koju vrijedi razmotriti. Može biti diskretno i neutralno ili potpuno dekorativno, a pravilno odabrana boja i završna obrada mogu da daju kuhinji luksuzniji izgled bez velikih intervencija u ostatku prostora.

Najvažnije je da se ne bira samo prema fotografiji koja vam se dopala. Prije naručivanja treba precizno izmjeriti prostor, provjeriti gdje se nalaze utičnice i drugi otvori i unaprijed dogovoriti vrstu stakla, obradu i način montaže.

Dobra priprema je ono što pravi razliku između lijepog staklenog zida i skupog problema.

Prije nego što naručite staklo, provjerite ovo

Prije izrade treba provjeriti da li su kuhinja i radna ploča već postavljene, uzeti precizne mjere zida i označiti sve utičnice, prekidače i druge otvore. Važno je unaprijed odabrati i boju ili vrstu stakla, kao i odlučiti da li želite print ili dekorativnu podlogu iza njega.

Takođe, raspitajte se šta je uključeno u cijenu - izrada, obrada otvora, transport i montaža, kako vas dodatni troškovi ne bi iznenadili.