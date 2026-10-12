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Ove 3 boje nisu dobar izbor za kuhinju: Mogu da učine da prostor djeluje skučeno i prenatrpano

Ove 3 boje nisu dobar izbor za kuhinju: Mogu da učine da prostor djeluje skučeno i prenatrpano

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Uređujete ili renovirate kuhinju? Saznajte koje boje zidova i kuhinjskih elemenata mogu da učine prostor manjim, tamnijim ili vizuelno prenatrpanim.

Ove 3 boje nisu dobar izbor za kuhinju Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Izbor boja jedna je od najvažnijih odluka prilikom uređenja kuhinje. Pogrešna nijansa može da učini da prostor izgleda manje, tamnije ili prenatrpano, zato je važno dobro razmisliti prije nego što odaberete boju zidova i kuhinjskih elemenata.

Ako želite da izbjegnete česte greške u uređenju kuhinje, određene nijanse bolje je koristiti samo za detalje, a ne za velike površine. Evo koje boje mogu da budu izazovne za uklapanje i na šta treba da obratite pažnju.

Neonske boje u kuhinji

Neonske nijanse mogu da buduzanimljive i upečatljive, ali ih nije uvijek lako uklopiti sa ostatkom kuhinje. Jarkozelena, fluorescentno žuta ili intenzivno ružičasta mogu brzo da postanu dominantne i privuku previše pažnje.

Ako volite ovakve boje, unesite ih kroz manje detalje, poput tostera, posuđa, stolica ili ukrasnih predmeta. Na zidovima i kuhinjskim ormarićima ipak je bolje da ih izbjegavate, naročito ako želite skladan izgled koji se neće brzo zasititi.

Ako volite roze kuhinje, ova nijansa je ipak bolji izbor:

Veoma tamne nijanse

Tamne boje mogu da izgledaju elegantno i moderno, ali u kuhinji mogu da stvore težak i zatvoren utisak, posebno ako prostor nema dovoljno prirodnog svjetla.

Crna, veoma tamnosiva i tamnosmeđa mogu da učine da kuhinja djeluje manje, a na pojedinim površinama ogrebotine, mrlje i druge nepravilnosti mogu da budu uočljivije. Ako želite da unesete tamnije tonove, upotrebite ih na radnoj ploči, kuhinjskim ručkama ili manjim površinama koje će se lijepo uklopiti sa svjetlijim elementima.

Previše jarke boje

Intenzivne nijanse poput jarkocrvene, narandžaste, žute ili ljubičaste mogu da budu efektne, ali kada se koriste na velikim površinama, lako vizuelno opterete prostor.

Posebno je važno da razmislite o tome kako će se boja uklopiti sa ostatkom doma, piše Klix. Kuhinja je često povezana sa trpezarijom ili dnevnim boravkom, pa previše intenzivna nijansa može da naruši sklad između prostorija.

Umjesto da cijelu kuhinju uredite u jarkoj boji, unesite je kroz detalje. Šarene stolice, posuđe, kuhinjski aparati ili dekoracija mogu prostoru da daju karakter, a da pritom ne djeluju previše napadno.

Različite stolice u trpezariji su novi hit, pogledajte kako izgledaju:

(Mondo)

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Tagovi

boje uređenje doma kuhinja

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