Savršeno uređen stan od nepunih 29 kvadrata: Pregradni zid krije spavaću sobu, a svaki centimetar je iskorišten

Mislite da je 29 kvadrata malo da vam stane sve što vam je potrebno za život? Ovaj stan je dokaz da griješite!

Izvor: Youtube / GoSoulRoom

Da bi stan bio savršeno funkcionalan i perfektno uređen, nije presudan broj kvadrata, već sam izbor namještaja i pametan raspored. To dokazuje i jedan mali stan od nepunih 29 kvadrata, smješten u Njujorku.

Ovaj stančić ima apsolutno sve što je potrebno za udoban život, a fokus je na namještaju koji je moderan i maksimalno štedi prostor.

Prednost je data praktičnim komadima sa puno mjesta za odlaganje, pa je na ovako malom prostoru savršeno uklopljena prostrana i savremeno uređena kuhinja sa malom trpezarijom, kao i mali, ali lijep i udoban dnevni boravak.

Izvor: Youtube / GoSoulRoom

Žive, moderne boje daju dodatnu dozu modernog stila uređenja i dašak luksuza, dok je spavaća soba odvojena pametnim rješenjem.

U pitanju je pregradni montažni zid sa kliznim vratima, uz pomoć kojeg bi oaza za odmor mogla u svakom trenutku da se odvoji od ostatka enterijera.

Izvor: Youtube / GoSoulRoom