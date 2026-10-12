Savršeno uređen stan od nepunih 29 kvadrata: Pregradni zid krije spavaću sobu, a svaki centimetar je iskorišten

Mislite da je 29 kvadrata malo da vam stane sve što vam je potrebno za život? Ovaj stan je dokaz da griješite!
Da bi stan bio savršeno funkcionalan i perfektno uređen, nije presudan broj kvadrata, već sam izbor namještaja i pametan raspored. To dokazuje i jedan mali stan od nepunih 29 kvadrata, smješten u Njujorku.
Ovaj stančić ima apsolutno sve što je potrebno za udoban život, a fokus je na namještaju koji je moderan i maksimalno štedi prostor.
Prednost je data praktičnim komadima sa puno mjesta za odlaganje, pa je na ovako malom prostoru savršeno uklopljena prostrana i savremeno uređena kuhinja sa malom trpezarijom, kao i mali, ali lijep i udoban dnevni boravak.Izvor: Youtube / GoSoulRoom
Žive, moderne boje daju dodatnu dozu modernog stila uređenja i dašak luksuza, dok je spavaća soba odvojena pametnim rješenjem.
U pitanju je pregradni montažni zid sa kliznim vratima, uz pomoć kojeg bi oaza za odmor mogla u svakom trenutku da se odvoji od ostatka enterijera.Izvor: Youtube / GoSoulRoom