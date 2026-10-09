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Mali stan od 43 kvadrata u koji biste se odmah uselili: Kuhinja je savršena, a u plakarima ima mjesta koliko želite

Mali stan od 43 kvadrata u koji biste se odmah uselili: Kuhinja je savršena, a u plakarima ima mjesta koliko želite

Izvor Lepa i srećna
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Transformacija malog stana od 43 kvadrata sa savremenim elementima i funkcionalnim rješenjima za svaki kutak.

Mali stan od 43 kvadrata u koji biste se odmah uselili Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 43 kvadrata bio je podijeljen u mračne prostorije sa uzanim hodnikom, pa je prvi korak arhitekte bio radikalan: uklonio je gotovo sve unutrašnje pregrade, srušio stare zidove i premestio kuhinju u centar.

Umesto klasičnih podela, iskorišćeni su namještaj i ugradni elementi da se definišu zone u stanu koji je postao prozračan i funkcionalan, a djeluje znatno prostranije nego što jeste.

U predsoblju je zid obložen drvenim panelima koji vešto sakriva ormare za garderobu, obuću i skriveni toalet za goste.

Dnevna soba krije jedno od najboljih rješenja u stanu. Čitav jedan zid zauzima impozantna drvena biblioteka napravljena po mjeri sa otvorenim policama i zatvorenim elementima.  U pozadini su starinska ogledala koja reflektuju svjetlost i stvaraju dubinu, a tu je vešto sakrivena je i kućna kancelarija.

Mali stan od 43 kvadrata u koji biste se odmah uselili
Izvor: Youtube / Never Too Small

Umjesto da radni sto stalno zauzima mesto u dnevnoj sobi, specijalni klizni mehanizam omogućava da se radna ploča jednostavno izvuče po potrebi, pa ima dovoljno prostora za rad, da bi se po završetku radnog dana sve jednim pokretom vratilo u police i u potpunosti nestalo iz vida.

Kako bi spavaća soba imala privatnost, ali i mogućnost da se po potrebi spoji s ostatkom stana, dizajnirana su visoka klizna vrata sa dvostrukom ulogom. Gledano iz hodnika, na vratima je veliko ogledalo koje reflektuje svjetlost i vizuelno širi prostor, dok je sa strane spavaće sobe obloženo tapetama. 

Mali stan od 43 kvadrata u koji biste se odmah uselili
Izvor: Youtube / Never Too Small

Otvoreni koncept dodatno je optimizovan suptilnom igrom materijala i boja. Velike bele podne pločice odvajaju kuhinjsku zonu od ostatka prostora. Nežne zelene nijanse i botanički motivi provlače se kroz ceo stan, povezujući različite cjeline u skladnu cjelinu. Pored toga, tokom radova otkrivena je i restaurirana originalna drvena greda iz 19. vijeka, koja uz savremene drvene elemente uspješno povezuje duh stare gradnje i moderni dizajn.

Na kraju, iako stan nema pravu terasu, duboke prozorske špaletne nastale tokom izolacije zida poslužile su kao savršeno mjesto za saksije sa biljkama, dok je prozor dobio i mali, šarmantni stočić koji se kači na ogradu, sasvim  dovoljan za jutarnju kafu. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika. 

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Tagovi

mali stan stanovi enterijer

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