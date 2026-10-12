Zaboravite bijele kupatilske radijatore: Ovo sada ugrađuju u modernim stanoima, svi kažu da ljepše izgleda

Bijeli radijatori na zidovima kupatila prisutni su već godinama, ali sada ih mijenja jedan novi trend!

Izvor: Shutterstock

Bijele kupatilske radijatore sa horizontalnim rešetkama, kakvi se godinama ugrađuju u gotovo svako kupatilo, sve češće zamjenjuju modernija rješenja. Umjesto klasičnih modela koji zauzimaju dio zida i često izgledaju zastarjelo, sve više pažnje privlače elegantni vertikalni radijatori i sušači peškira, ali i podno grijanje, koje omogućava da zidovi ostanu potpuno slobodni.

Ako planirate renoviranje kupatila, vrijedi razmotriti ove opcije, naročito ako imate malu prostoriju u kojoj je svaki centimetar važan.

Vertikalni radijatori izgledaju moderno i zauzimaju manje mjesta

Za razliku od tradicionalnih bijelih radijatora sa rešetkama, koji su najčešće postavljeni ispod prozora ili na slobodnom dijelu zida, vertikalni modeli pružaju više mogućnosti za uređenje prostora. Uži su, izduženi i mogu da se postave na mjesta na kojima klasičan radijator ne bi bio praktičan.

Posebno su popularni modeli u crnoj, antracit i metalik boji, koji se lijepo uklapaju uz moderne pločice, drvene detalje i minimalistički namještaj. Pored toga što zagrijavaju kupatilo, mnogi modeli imaju prečke za kačenje peškira, pa imaju i dodatnu funkciju.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju vertikalni radijatori!

Podno grijanje je izbor za one koji žele potpuno drugačije kupatilo

Ako tek uređujete kupatilo ili planirate veliku adaptaciju, možete razmotriti i podno grijanje. Ono oslobađa zidove od grejnih tijela, ravnomjerno zagrijava pod i pruža prijatan osjećaj toplote pod nogama.

Ipak, podno grijanje zahtijeva odgovarajući ugradnju i nije uvijek najjednostavnija opcija za naknadno renoviranje. Zato su vertikalni radijatori često praktičniji izbor kada želite da osvježite izgled kupatila bez velikih građevinskih radova.

Šta odabrati?

Ako vam je cilj da kupatilo izgleda savremenije, a da pritom ne izgubite dragocjeni prostor, razmotrite vertikalni radijator ili sušač peškira. Ako renovirate cio prostor, podno grijanje može biti odlično dugoročno rješenje.

Klasični bijeli radijatori sa rešetkama i dalje mogu dobro da posluže, ali današnja ponuda omogućava da grijanje bude mnogo više od praktičnog detalja – može da doprinese ljepšem, skladnijem i funkcionalnijem kupatilu.