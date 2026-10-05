Greška poslije tuširanja doprinosi razvoju buđi u kupatilu: Šta treba uraditi u prvih 20 minuta?

Vlagu iz kupatila ne treba samo puštati u susjednu prostoriju, već je treba izbaciti napolje. Ovako ćete spriječiti razvoj buđi.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Poslije toplog tuširanja kupatilo je puno pare, pa mnogi instinktivno širom otvore vrata kako bi se prostor što prije osušio. Međutim, tako vlaga može samo da se preseli u hodnik i ostale prostorije, gdje će se zadržavati na hladnim zidovima, prozorima i drugim površinama.

Zato odgovor na pitanje da li vrata treba ostaviti otvorena nije uvijek isti. Najvažnije je kuda vlaga iz kupatila odlazi.

Imate li ventilator?

Kupatilo sa ventilatorom ima jednostavno rješenje: uključite ga tokom tuširanja i ostavite da radi još oko 15 do 20 minuta nakon toga. Vrata ne moraju da budu širom otvorena. Mogu ostati zatvorena ili blago odškrinuta, pod uslovom da ventilator može da povuče dovoljno vazduha kroz otvor ispod vrata ili ventilacionu rešetku.

Važno je i da ventilator zaista izbacuje vazduh napolje. Ako vlagu samo preusmjerava u zatvoren prostor, poput spuštenog plafona ili tavana, problem sa vlagom može postati još veći.

Prozor je najbolja opcija

Ako kupatilo ima prozor, najbolje je da se vlaga kroz njega izbaci direktno napolje. Poslije tuširanja širom otvorite prozor na kratko, dok vrata prema ostatku stana mogu ostati zatvorena. Tako para ne odlazi u druge prostorije, već napušta dom kroz prozor. Ovo je posebno važno tokom hladnijeg dijela godine, kada se topao i vlažan vazduh u dodiru sa hladnim površinama mnogo lakše pretvara u kondenzaciju.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šta ako kupatilo nema ni prozor ni ventilator?

Tada je situacija drugačija. Vrata treba otvoriti kako bi vazduh mogao da cirkuliše, ali bi istovremeno trebalo otvoriti i prozor u najbližoj prostoriji. Cilj je da se napravi put kojim će vlažan vazduh izaći iz stana. Ako samo otvorite vrata kupatila, a svi prozori ostanu zatvoreni, para će se proširiti po domu umjesto da bude izbačena napolje.

Uklonite i višak vode

Ventilacija nije jedino što može da pomogne. Voda koja ostane na kadi, tuš-kabini, pločicama i drugim površinama nastaviće da isparava i povećava vlažnost vazduha. Zato je korisno obrisati sve mokre površine poslije kupanja. Ako imate zavjesu za tuš, raširite je kako bi se što brže osušila.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ne zaboravite na mokre peškire

I peškiri mogu doprinijeti tome da kupatilo dugo ostane vlažno. Nemojte ih ostavljati zgužvane ili prebačene preko ivice kade. Raširite ih na držaču kako bi vazduh mogao da cirkuliše oko njih. Ako je kupatilo malo i loše se provjetrava, još bolje je da se peškiri suše u drugom dobro provjetrenom dijelu stana.

Najvažnije pravilo protiv buđi

Visoka vlažnost i loša ventilacija stvaraju uslove u kojima se buđ lakše pojavljuje. Zbog toga nije dovoljno samo povremeno očistiti crne mrlje sa fugni ili zidova - potrebno je smanjiti količinu vlage koja ostaje u prostoriji.

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Vidi opis Greška poslije tuširanja doprinosi razvoju buđi u kupatilu: Šta treba uraditi u prvih 20 minuta? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Zato vrata kupatila ne treba automatski širom otvoriti poslije svakog tuširanja. Ako imate prozor ili ventilator koji izbacuje vazduh napolje, koristite njih. Ako nemate nijedan od ta dva načina, otvorite vrata i istovremeno omogućite da vlažan vazduh izađe kroz prozor u drugom dijelu stana.

Jednostavno pravilo glasi - ne premještajte vlagu iz kupatila u ostatak doma - izbacite je napolje.