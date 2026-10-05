Da li se isplati kupovina jeftine montažen kuće iz Kine? Saznajte kako je jedan par prošao.

Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation

Cijene nekretnina sve su više, pa se širom svijeta traže drugačiji načini da se dođe do sopstvenog krova nad glavom. Montažne kuće koje se proizvode u Kini jedna su od opcija koja privlači sve više pažnje, prije svega zbog cijene.

Jedan takav primjer pratili su autori YouTube kanala Heads of Estate & Renovation, koji su kupili malu montažnu kuću proizvedenu u Kini. Godinu dana nakon postavljanja vratili su se da provjere kako se pokazala u svakodnevnom životu.

Kuća se iz Kine šalje sklopljena, nalik velikom kontejneru. Nakon što stigne na odredište, postavlja se i pretvara u stambeni prostor sa kuhinjom, kupatilom, dnevnim boravkom i spavaćim sobama. Na prvi pogled, ovakvo rješenje djeluje prilično jednostavno, ali iskustvo vlasnika pokazalo je da niska cijena ima i svoju drugu stranu.

Problemi nakon nekoliko mjeseci

Nakon šest mjeseci vlasnici su otkrili da je u kući pronađen azbest, dok je problem predstavljao i krov koji je prokišnjavao. Autori su u videu naveli da su određene probleme očekivali upravo zbog načina proizvodnje i nabavke kuće. Ipak, uprkos manama, njihov zaključak nije bio da je ovakav način stanovanja nužno loš.

U galeriji pogledajte kako kuća izgleda iznutra:

Vidi opis Kupili jeftinu montažnu kuću na kineskom sajtu: Evo kako izgleda 6 mjeseci kasnije i da li se kaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation Br. slika: 8 8 / 8

Naprotiv, smatraju da kineske montažne kuće mogu biti zanimljiva alternativa klasičnoj gradnji, posebno tamo gdje su cijene nekretnina previsoke.

Naravno, ovakva kuća nije rješenje za svakoga. Pored same kupovine, potrebno je računati na transport, dažbine, postavljanje, priključke, kao i lokalne propise koji određuju šta smije da se postavi na određenoj parceli.

Neki tvrde da su prošli jeftinije

Ispod videa povela se rasprava o tome koliko ovakve kuće zaista koštaju kada se uračunaju svi troškovi. Jedan gledalac naveo je da je za porodični kamp u SAD kupio četiri jedinice direktno od proizvođača. Dvije su imale po dvije spavaće sobe, a dvije po tri. Prema njegovim riječima, sama cijena jedne jedinice bila je oko 12.000 dolara, dok je sa transportom iz Kine i svim dažbinama ukupno platio oko 27.000 dolara po kući.

Izvor: Youtube / Heads of Estate & Renovation

Tvrdio je i da se slične jedinice na američkom tržištu kasnije prodaju za višestruko veće iznose, zbog čega je direktnom kupovinom od proizvođača uspio značajno da uštedi. Te brojke, međutim, predstavljaju iskustvo jednog kupca i ne znače da bi isti trošak važio i za druge zemlje. Konačna cijena zavisi od modela, veličine, transporta, carine, pripreme terena i svih radova potrebnih da objekat postane potpuno funkcionalan.

Da li su ovakve kuće budućnost stanovanja?

Upravo to pitanje pokrenulo je najviše komentara. Dio gledalaca smatra da bi ovakvi objekti mogli da budu zanimljiva opcija za ljude koji zbog visokih cijena ne mogu da priušte klasičnu kuću.

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"Stotine ljudi žive u šatorima u svakom većem gradu. Još više njih živi u automobilima ili stanovima za koje jedva plaćaju kiriju", napisao je jedan komentator, ističući da bi ovakve male kuće nekima mogle da obezbijede sigurniji i dostojanstveniji prostor za život.

Drugi su otišli korak dalje i zamislili čitava naselja sastavljena od ovakvih malih kuća. Uz malo uređenja i zelenila, smatraju, ovakvi objekti mogli bi da izgledaju mnogo prijatnije nego što se na prvi pogled čini.

Ipak, niska početna cijena nije jedini kriterijum. Bezbjednost materijala, kvalitet izrade, izolacija, priključci, građevinske dozvole i troškovi transporta mogu značajno da promjene konačnu računicu. Upravo zato kineske montažne kuće jesu zanimljiva alternativa, ali prije kupovine treba dobro izračunati šta se zaista dobija za uloženi novac.