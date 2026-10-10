Zaboravite na klasične bijele ormariće u kupatilu: Ovo sada svi kupuju, izgleda bogato i daje efekat topline

Beli ormarići u kupatilu su već godinama unazad prisutni u mnogim domovima, ali sada ih mijenja materijal koji daje efekat topline i luksuza!

Izvor: Shutterstock

Klasični bijeli ormarići godinama su bili gotovo podrazumijevan izbor za kupatilo, ali trendovi u uređenju enterijera sve više se okreću prirodnim materijalima. Umjesto potpuno bijelog i hladnog izgleda, u kupatila se vraća drvo – na ormarićima, policama, radnim pločama i drugim detaljima.

Drveni elementi prostoru daju topliji i luksuzniji izgled, a pritom se lako kombinuju sa različitim stilovima. Uz bijelu keramiku mogu da stvore elegantan kontrast, dok uz crne detalje, beton ili kamen daju moderan i skupocjen izgled.

Kako drveni ormarići mijenjaju izgled kupatila?

Drvo unosi prirodnu teksturu i toplinu u prostor u kojem inače dominiraju pločice, staklo i keramika. Upravo zbog toga kupatilo više ne djeluje hladno i sterilno, već dobija prijatniji i sofisticiraniji izgled.

Posebno su popularni ormarići sa vidljivom teksturom drveta, jednostavnim ravnim frontovima i diskretnim ručkama. Takav namještaj može da izgleda veoma moderno, ali istovremeno daje utisak toplog i udobnog prostora. Dobra stvar je i to što se drvo lako uklapa u različite stilove. Može da bude dio minimalističkog, skandinavskog, industrijskog, rustičnog, ali i luksuznog kupatila.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju moderni drveni ormarići u kupatilu!

Koje drvo je dobro za kupatilo?

Kod izbora drvenog namještaja za kupatilo najvažnije je da materijal bude odgovarajući obrađen i zaštićen od vlage. Ne treba birati drvo samo prema izgledu, već i prema njegovoj otpornosti i načinu obrade.

Često se koriste:

Tikovina – prirodno je bogata uljima i dobro podnosi vlagu.

Merbau – tvrdo je i stabilno drvo.

Termički obrađen jasen – obrada poboljšava njegovu stabilnost i otpornost.

Hrast – uz odgovarajuću zaštitu može biti dobar izbor za kupatilski namještaj.

Ariš – izdržljiv je i sadrži prirodne smole.

Bambus – često se koristi za kupatilske elemente zbog svoje stabilnosti.

Kako da drveni ormarić izgleda luksuzno?

Jedan od najlakših načina da kupatilo dobije skuplji izgled jeste kombinovanje drveta sa jednostavnim, kvalitetnim materijalima. Drveni ormarić posebno lijepo izgleda uz bijelu ili bež keramiku, velike pločice koje podsjećaju na kamen, crne slavine i detalje od metala. Za moderan izgled mogu se dodati i staklene površine, dok kombinacija drveta i betona daje upečatljiv industrijski efekat.

Ako želite elegantniji izgled, birajte ormarić sa jednostavnim frontovima, bez mnogo ukrasa, i istaknutom prirodnom teksturom. Upravo ta jednostavnost često daje utisak luksuza.

U galeriji ispod pogledajte kakav efekat u kupatilu daje crna wc šolja!

Drvo i bijela keramika – spoj koji ne izlazi iz mode

Iako se bijeli ormarići povlače u drugi plan, to ne znači da bijela boja nestaje iz kupatila. Naprotiv, bijela keramika u kombinaciji sa drvenim namještajem može da izgleda veoma elegantno.

Topla nijansa drveta razbija monotoniju bijele boje, dok svijetle površine sprečavaju da prostor izgleda tamno i teško. Ova kombinacija posebno dobro funkcioniše u manjim kupatilima.

Kako zaštititi drveni namještaj od vlage?

Drveni ormarići u kupatilu zahtijevaju odgovarajuću zaštitu jer su svakodnevno izloženi vodi, pari i promjenama temperature. Zato je važno da površina bude pravilno obrađena prije upotrebe.

Posebnu pažnju treba obratiti na ivice, spojeve i radne ploče, jer su to mjesta na kojima voda može da prodre u materijal. Takođe, dobra ventilacija kupatila smanjuje zadržavanje vlage i doprinosi dugotrajnosti namještaja. Vodu koja dospe na drvene površine najbolje je obrisati i ne dozvoliti da dugo stoji na njima.