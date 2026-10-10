Mala prizemna porodična kuća koja će vas osvojiti! Raspored je sjajan, terasa predivna, a spoj kuhinje i dnevne sobe pametno urađen!

Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома

Ova simpatična prizemna kuća pokazuje da za udoban porodični život nije potrebno imati ogroman dom od nekoliko stotina kvadrata. Vlasnik ju je sa suprugom osmislio tako da svaki dio prostora bude praktičan i funkcionalan.

Kuća se nalazi na placu od 9 ari, a izgrađena je za samo šest mjeseci. Ima 75 kvadrata i sastoji se od hodnika, kuhinje sa dnevnom sobom, kupatila, dvije spavaće sobe, ostave i kotlarnice. U njoj živi tročlana porodica.

Posebno se izdvaja veliki otvoreni prostor kuhinje i dnevne sobe, koji zauzima gotovo 20 kvadrata. Visok plafon čini da prostor djeluje prostranije, dok je kuhinja namjerno kompaktna, sa svim potrebnim elementima nadohvat ruke.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda kuća!

Vidi opis Mala prizemna kuća kojoj se svi dive: Ima 75 kvadrata, savršen raspored i terasu koja oduzima dah Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 16 16 / 16

Terasa i izolacija

Jedna od najljepših zona kuće je terasa od 16 kvadrata, koja je okrenuta ka dvorištu. Pod je urađen od DPK materijala, dok je vlasnik planirao da u budućnosti doda i nadstrešnicu kako bi terasa mogla da se koristi tokom cijele godine.

Kuća je građena po sistemu LSTK, odnosno od lakih čeličnih tankozidnih konstrukcija, sa dodatnom izolacijom. Spoljašnjost je uređena u kombinaciji bijele, sive i boje drveta, što joj daje moderan, ali topao izgled.

Raspored koji obećava

Vlasnici su se odlučili za prizemnu kuću jer im je takav raspored praktičniji od velikog dvorišnog doma sa spratom i stepenicama. Kako kažu, cilj im nije bio da imaju što veću kuću, već prostor koji je dovoljno velik za svakodnevni život i jednostavan za održavanje.

Upravo zato ova kuća privlači pažnju, nije ogromna ni raskošna, ali je pažljivo osmišljena. Svaki kvadrat ima svoju namjenu, a dom je prilagođen stvarnim potrebama porodice.

U videu ispod pogledajte kako izgleda ova lijepa i mala porodična kuća!