Biljka koja čini da dom izgleda skupo i luksuzno, stan će odisati luksuzom i egzotikom...

Izvor: AI info Sensa

Postoje biljke koje samo ukrašavaju prostor, a postoje i one koje potpuno promijene njegov izgled. Strelicija, poznata i kao rajskaptica, jedna je od onih biljaka koje mogu da učine da dnevna soba djeluje raskošnije, elegantnije i uređenije.

Sa velikim, uspravnim listovima i egzotičnim izgledom, strelicija je pravi prirodni dekorativni komad. Njeni listovi mogu da narastu veoma veliki, a odrasla biljka u odgovarajućim uslovima može zauzeti ozbiljan prostor u sobi. Upravo zbog toga najbolje izgleda kada stoji samostalno, u većoj saksiji, umjesto da bude okružena desetinama manjih biljaka.

Zašto strelicija daje utisak luksuza?

Tajna je prije svega u njenom izgledu. Veliki zeleni listovi stvaraju efekat kućne džungle, ali istovremeno izgledaju veoma elegantno i minimalistički. Uz jednostavnu saksiju u bijeloj, bež, crnoj ili boji prirodnog kamena, strelicija može da postane centralni detalj dnevne sobe.

Posebno lijepo izgleda uz svijetle zidove, drvo, kamen, mermer i neutralne tonove. Ako želite da prostor izgleda skuplje bez mnogo dekoracije, jedna velika biljka često ima veći efekat nego mnogo sitnih ukrasa.

A kada procvjeta, efekat je još upečatljiviji. Narandžasti i plavi cvjetovi podsjećaju na egzotičnu pticu, po čemu je biljka i dobila popularni naziv „rajska ptica“.

U galeriji ispod pogledajte kako u enterijeru izgleda biljka rajska ptica!

Vidi opis Jedna biljka čini da stan izgleda duplo skuplje i bogato: Kada je stavite u dnevnu sobu, zrači luksuzom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info Sensa Br. slika: 5 5 / 5

Gdje treba da stoji?

Strelicija voli mnogo svjetlosti, pa je najbolje da je postavite blizu velikog prozora. Odgovara joj svijetla prostorija, a može podnijeti i određenu količinu direktnog sunca, uz postepeno privikavanje. Ako nema dovoljno svjetlosti, može lijepo da raste, ali je mnogo manja vjerovatnoća da će procvjetati.

Idealna je za dnevnu sobu sa velikim prozorima, zatvorenu terasu ili svijetao prostor u kojem ima dovoljno mjesta da se njeni veliki listovi slobodno šire.

Kako se pravilno zaliva?

Tokom proljeća i ljeta streliciju treba redovno zalivati, ali zemlja ne smije da bude natopljena vodom. Najbolje je sačekati da se gornji sloj zemlje prosuši prije novog zalivanja. U jesen i zimu zalivanje treba smanjiti, jer biljka tada sporije raste. Dobra drenaža je veoma važna jer previše vode može dovesti do problema sa korijenom.

Voli vlagu i čiste listove

Zbog velikih listova strelicija posebno lijepo izgleda kada su oni čisti i sjajni. Povremeno ih prebrišite mekanom, vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu. To je korisno i zato što čist list bolje koristi svjetlost. Biljka takođe voli nešto višu vlažnost vazduha, naročito tokom zime kada je zbog grijanja vazduh u stanu suv.

Šta joj je potrebno tokom zime?

Strelicija je biljka koja voli toplotu i ne podnosi hladnoću. Za uspješan uzgoj u zatvorenom prostoru važno je da bude zaštićena od niskih temperatura i hladnih promaja. RHS navodi da temperature ne bi trebalo da padaju ispod približno 10–12°C. Tokom zime je držite na svijetlom mjestu, smanjite zalivanje i nemojte pretjerivati sa prihranom.

Jedan veliki list može da promijeni cijeli prostor

Strelicija nije biljka za one koji žele da svaki kutak dnevne sobe popune saksijama. Njena najveća prednost je upravo u tome što je dovoljno upečatljiva sama. Velika rajska ptica u jednostavnoj, elegantnoj saksiji može da bude centralna tačka prostorije, posebno uz minimalistički namještaj i neutralne boje. Daje prostoru osjećaj svežine, visine i raskoši, a ne zahtijeva da mijenjate cijeli enterijer. I upravo je u tome njen najveći dekorativni adut, umjesto mnogo ukrasa, dovoljna je jedna velika biljka koja privlači pogled čim se uđe u prostoriju.

(Mondo)