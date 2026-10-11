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Zaboravite na bijelu posteljinu: U najljepšim spavaćim sobama sad su ove boje i prekrivači

Zaboravite na bijelu posteljinu: U najljepšim spavaćim sobama sad su ove boje i prekrivači

Izvor Lepa i srećna
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Osvježite spavaću sobu novim nijansama posteljine. Kombinujte teksture i boje za luksuzan izgled spavaće sobe.

Zaboravite bijelu posteljinu: Trendovi i boje za spavaću sobu Izvor: Shutterstock

Spavaća soba je naše lično utočište, kažu dizajneri enterijera i predlažu da posteljinu u hladnoj, bijeloj boji sklonimo iz upotrebe.

Nove nijanse nam dolaze direktno iz prirode, poput boje žalfije, gline i zrele masline, a stručnjaci objašnjavaju da one unose u prostor preko potrebnu smirenost i mekoću.

Trend se preselio sa modne piste pravo u spavaće sobe, pa ako želite da kuću malo osvježite, evo ideja.

Najlakše je da inspiraciju potražite u prirodi, pa uz novu posteljinu u prigušenim tonovima dodate i neku zelenu biljku na noćni stočić. Svijeća koja miriše na drvo i jesenje večeri biće savršena dopuna.

zimska posteljina za krevet
Izvor: Shutterstock

Iz mode su izašli i kompleti posteljina - dušečni, jorganski čaršav i jastučnice u istoj boji. U enterijerima se sada traži slojevitost – vješto kombinovanje različitih tekstura i tonova kako bi se dobio onaj ležeran, a luksuzan utisak stilizovanog kreveta.

Pravila o strogom usklađivanju boja i šara bačena su u zaborav. Vrijeme je da se oslobodite i probate neočekivane spojeve: karirani pamuk ili prugasti lan fantastično izgledaju uz romantične, sitne cvjetne motive. Ako niste ljubitelj desena, poigrajte se jednobojnim čaršavima i jorganima u kontrastnim tonovima. Suština nije u tome da sve bude pod konac, već da djeluje prirodno, toplo i autentično.

moderna posteljina za krevet
Izvor: Shutterstock

Kombinovanjem različitih materijala – poput pliša, teškog pamuka i finog lana – kreirate vizuelnu dinamičnost i ambijent u kojem jedva čekate da se ušuškate. Na kraju krajeva, s obzirom na to da u krevetu provodimo trećinu života, prostor u kom se budimo i odmaramo zaslužuje da izgleda i djeluje besprijekorno.

U galeriji pogledajte ideje za malu spavaću sobu.

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Tagovi

posteljina spavaća soba trendovi uređenje doma

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