U oktobru je pravo vrijeme za orezivanje ruža penjačica. Saznajte kako se pravilno orezuju da bi sljedeće godine imale krupnije i zdravije cvjetove.

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Ruže penjačice krase mnoge bašte, a jedan jednostavan posao u oktobru može da im pomogne da sljedećeg proljeća procvjetaju bogatije i razviju krupnije cvjetove. Iako mnogi baštovani u jesen već odlažu baštenski alat do naredne godine, upravo je sada pravo vrijeme za važan korak u njezi ovih biljaka.

Monti Don, poznati baštovan i voditelj emisije Gardener’s World, ističe da je oktobar idealan period za orezivanje ruža penjačica koje rastu uz ograde u bašti.

Na svom sajtu objasnio je da ruže penjačice cvjetaju na izdancima koji izrastu tokom istog proljeća, zbog čega se u ovom periodu mogu jače orezati. S druge strane, ruže puzavice cvjetaju na izdancima koji su porasli prethodnog ljeta, pa njih treba orezivati neposredno nakon cvjetanja.

Zašto je važno orezivanje ruža penjačica u oktobru?

Orezivanje ruža penjačica može da djeluje kao zahtjevan posao, ali ne mora da bude komplikovano. Ako se obavi tokom oktobra, može da doprinese tome da biljke naredne godine budu bujnije i da razviju ljepše cvjetove.

Kada se ruže penjačice pravilno orezuju, biljka troši manje energije na uvele cvjetove i čuva snagu za narednu sezonu rasta. Na taj način povećava se mogućnost da sljedeće godine razvije snažnije izdanke i obilnije cvjeta.

Orezivanjem se uklanjaju i osušene ili oštećene grane, koje mogu da privuku štetočine i povećaju rizik od različitih gljivičnih bolesti čija je pojava česta tokom jeseni.

Ovaj posao takođe sprečava da se grane ruža tokom zime zapetljaju i postanu teške za održavanje. Tako ćete sebi olakšati orezivanje naredne godine.

Vidi opis Želite raskošne ruže puzavice sljedećeg proljeća? Uradite im ovo u oktobru i uživajte u raskoši bašte ruže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Kako se orezuju ruže penjačice u oktobru?

Najprije uklonite sve oštećene grane, kao i one koje se ukrštaju, jer bi kasnije mogle previše da se razgranaju i otežaju održavanje biljke. Ako je unutrašnjost grane nakon presjecanja zelena, to je znak da je izdanak zdrav i da ga treba ostaviti.

Uklonite i slabe, tanke izdanke koji vjerovatno neće moći da iznesu krupne cvjetove. Zatim oblikujte biljku tako da vazduh može slobodno da struji između grana, a sunčeva svjetlost dopre do svih njenih dijelova.

Monti Don savjetuje da glavne grane budu raspoređene u obliku lepeze i da se, koliko god je moguće, usmjere vodoravno. Potrebno je da ih pričvrstite za žice ili rešetku.

Bočni izdanci koji rastu iz glavnih grana, a na kojima su se pojavili ovogodišnji cvjetovi, mogu da se skrate tako da na njima ostane svega nekoliko listova.

Cilj je da biljka dobije oblik sa pretežno vodoravnim glavnim granama, duž kojih se nalaze kratko orezani bočni izdanci, piše Express. Na kraju provjerite da li su sve grane čvrsto pričvršćene kako ih zimski vjetar i drugi vremenski uslovi ne bi oštetili.

Kada završite orezivanje, uklonite opalo lišće i odsječene grane iz okoline biljke. Lišće koje počne da truli može da privuče štetočine u baštu.

Ovaj posao obično traje između 15 i 30 minuta, mada vrijeme zavisi od veličine i razgranatosti ruže.

Iako ne zahtjeva mnogo vremena, pravilno orezivanje u oktobru može da pomogne ružama penjačicama da lakše prebrode zimu i naredne godine razviju krupnije i zdravije cvjetove.

(Mondo)