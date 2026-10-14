Stan od samo 18 kvadrata krije velika iznenađenja: Kuhinja je u sredini, a terasa ima više od šest kvadrata

Mali stan od 18 kvadrata je daleko udobniji zahvaljujući odličnim dizajnerskim rješenjima i lijepom, velikom terasom.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Mali stan od 18 kvadrata nudi potpuno nesvakidašnji raspored i pregršt iznenađenja. Iako kvadratura djeluje skromno, stan se nalazi na posljednjem, četvrtom spratu pa ima prostranu terasu i zasebnu ostavu.

Čim prođete pored mini-ormarića za cipele u koji staju svega četiri para obuće, nailazite na prvo veliko iznenađenje. Kuhinja se nalazi tačno u sredini stana. Kuhinjski dio sastoji se od male sudopere, šporeta na plin sa dvije ringle i polica za suđe iznad i ispod sudopere.

Klizna vrata djelimično odvajaju kuhinju od malog spavaćeg dijela. Unutra se nalazi skromni ugradni ormar, a zbog specifičnih dimenzija prostorije i blizine ormara, klasičan bračni krevet zauzeo bi skoro cijeli prostor, pa krevet na rasklapanje predstavlja jedino praktično rješenje za spavanje.

mali stan od 18 kvadrata sa terasom

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Lijepo iznenađenje uz ovaj stan predstavlja prostrana terasa od preko šest kvadratnih metara. Budući da iznosi trećinu ukupne površine stana, tu je savršeno mjesto za opuštanje na svježem vazduhu. Uz suncobran, baštensku stolicu i saksije sa cvijećem, ovaj prostor lako postaje omiljeni kutak za čitanje ili rad na računaru.

Uprkos ograničenoj kvadraturi, u kupatilu ima mjesta za WC sa bideom, mikro-umivaonik, kadu i prostor predviđen za veš-mašinu. Poseban plus su sklopiva vrata zahvaljujući kojima je moguć prolaz pored kuhinjskog dijela. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.