Zaboravite zavjese: Dizajneri imaju novi trik kojim prozori postaju glavni detalj u domu

Dizajneri otkrivaju jednostavan trik za uređenje doma: ofarbajte okvire prozora u upečatljivu boju i pretvorite ih u pravi detalj enterijera.

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Kada razmišljamo o tome kako da prozori u dnevnoj sobi izgledaju lepše, najčešće prvo pomislimo na zavjese, roletne ili druge načine za njihovo ukrašavanje. Ipak, dizajneri enterijera sve češće koriste još jedan, pomalo neočekivan trik - farbaju okvire prozora u upečatljive boje.

Umjesto da okvir ostane samo funkcionalni dio prozora, prava nijansa može da ga pretvori u detalj koji privlači pažnju i dodatno istakne pogled kroz staklo. Evo šta dizajneri savjetuju ako želite da isprobate ovaj trend u svom domu.

Zašto dizajneri farbaju okvire prozora

Upečatljiva boja pravi okvir poput slike

Kada se okvir prozora ofarba u kontrastnu boju, on od običnog arhitektonskog detalja postaje promišljen dio enterijera, objašnjava Kara Fajneman, vlasnica i glavna dizajnerka studija DAG Design.

Prema njenim riječima, takav okvir često podseća na ram za sliku.

"Kontrastna boja prozora može da uokviri pogled na spoljašnjost poput umetničkog dela i usmeri pogled ka onome što se nalazi iza prozora", kaže Fajneman.

Potrebni su samo farba i četka

Još jedna prednost ovog trenda jeste to što ne zahtijeva veliko ulaganje. Za promjenu izgleda okvira prozora dovoljna je jedna kantica farbe, a ako uređujete samo jednu prostoriju, može da bude dovoljna i manja količina, kao i jedna ili dvije četke.

Marilin Modinger, osnivačica studija Runcible Studios, podsjeća da se boja relativno lako mijenja ako vam se rezultat ne dopadne.

"To je kao kada obučete upečatljiv modni detalj - prostor dobija karakter i energiju, ali bez preterivanja", objašnjava ona.

Boja okvira ne mora da se slaže sa ostatkom prostora

Kada je riječ o izboru boje, dizajner Džon Maloni Meknamara iz studija Coosa smatra da je smelija nijansa često bolji izbor.

On posebno voli zasićene boje na okvirima u kombinaciji sa tapetama.

"Boje ne moraju da se podudaraju. Zapravo, bolje je kada se ne podudaraju. To je kao kada uz farmerke obujete cipele jarke boje - ta nijansa se ne pojavljuje nigde drugde u odevnoj kombinaciji i upravo zbog toga izgleda elegantno", kaže on.

Ipak, upečatljiv okvir zahtjeva i određenu vizuelnu ravnotežu u ostatku prostorije.

"Kobaltno plava uz bijele zidove može da deluje grubo na način na koji jarkoružičasta cipela uz farmerke nikada ne bi. Zato bijele zidove ne bih posmatrao kao neutralnu pozadinu u ovom slučaju. I zidovi treba da imaju neku boju", objašnjava Meknamara.

Ta boja ne mora da pripada istoj paleti kao okvir. Naprotiv, dizajner često prednost daje neočekivanim kombinacijama.

Prozori u boji

Izvor: New Africa/Shutterstock

Savjeti za farbanje okvira prozora

Nemojte pretpostaviti da je posao jednostavan

Iako okviri zauzimaju mnogo manju površinu od čitavog zida, njihovo farbanje može da bude zahtjevno i dugotrajno, upozorava Kloi Rajdaut iz studija Chloë Rideout Interiors.

Ona savjetuje da se koriste kvalitetne četke i ravnomjerni slojevi farbe, kako se ne bi stvarale naslage i neravnine. Za završnu obradu preporučuje polusjajnu ili satensku farbu, jer takva površina dodatno naglašava okvir prozora.

Ako su prozorska krila izrađena od drveta, savjetuje i njihovo farbanje kako bi cijeli prozor izgledao skladno.

Alat za farbanje

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Provjerite da li je okvir dovoljno širok

Prije nego što izaberete boju, važno je da pogledate i sam okvir. Meknamara objašnjava da stolarija treba da ima dovoljno vizuelne težine kako bi upečatljiva boja zaista izgledala kao nameran dizajnerski detalj.

Ako se jaka boja nanese na veoma uzak okvir, ona neće naglasiti arhitekturu prostora, već će samo privući pažnju na tanku obojenu traku.

"Ako je okvir uži od 10-13 centimetara, razmislite o tome da ga zamenite višim prije nego što od njega napravite glavnu dekoraciju", savjetuje dizajner.

Pogledajte boju u različitim dijelovima dana

Prije nego što ofarbate sve okvire, dobro je da izabranu nijansu testirate u različitim uslovima osvetljenja.

Marilin Modinger savjetuje da se uzorak posmatra u različitim delovima dana, jer se izgled boje mijenja u zavisnosti od prirodnog i vještačkog svjetla.

"Stolarija je tokom cijelog dana izložena dnevnoj svjetlosti, a boja koja izgleda prelijepo na zidu može pored stakla da djeluje iznenađujuće intenzivno", kaže Meknamara.

Zato uzorak treba pogledati i ujutru i popodne, prije nego što donesete konačnu odluku.

Prozori u boji

Izvor: aozora4/Shutterstock

Ne plašite se upečatljivih kombinacija

Farbanje okvira prozora u jarku ili neočekivanu boju možda nije najčešći izbor kada je uređenje doma u pitanju, ali upravo zbog toga može da bude zanimljiv način da prostor dobije lični pečat.

Modinger savjetuje da se ne treba previše opterećivati pravilima.

"Vaš dom treba da odražava vas i vašu ličnost. Ako sledeći vlasnik poželi da ga ponovo ofarba u bež, neka to slobodno uradi", kaže ona.