Da li treba gasiti bojler tokom tuširanja? Majstor otkriva gdje je veća opasnost, u staroj ili novoj zgradi

Hausmajstor Tomislav Micić odgovorio je na pitanje da li treba gasiti bojler tokom tuširanja i zašto je FID sklopka ključna i za stare i za nove zgrade.

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Prije nego što uđu pod tuš, mnogi obavezno isključe bojler. Ima i onih koji to nikada ne rade, a pitanje ko je u pravu godinama izaziva rasprave.

O tome da li bojler treba gasiti tokom tuširanja, ali i kada električne instalacije u kupatilu mogu da predstavljaju opasnost, hausmajstor Tomislav Micić govorio je u emisiji "Jutro" na Prvoj".

"U svakom slučaju, ako isključite bojler, nećete pogriješiti. Znači, to je pod jedan, je l' tako? Ipak, ne bi trebalo. Evo, ja, recimo, lično ne isključujem bojler kada se tuširam, iako živim u staroj zgradi koja i nema uzemljenje. Možda bi trebalo da ga isključim, ali ne radim to i nemam nikakvih problema", rekao je Tomislav.

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Ipak, ako ne znate u kakvom su stanju bojler i instalacije, njihovu ispravnost treba da provjeri kvalifikovani električar. Micić je na početku razgovora govorio o opasnosti koja može da nastane kada voda dođe u kontakt sa električnim instalacijama. Naveo je da se takve situacije rijetko dešavaju, ali da je kupatilo mjesto na koje posebno treba obratiti pažnju:

"Pa, to se prilično rijetko dešava. Nije mnogo opasno. Najveća opasnost je u kupatilu, gdje obično ulazimo bosi, što znači da smo prilično dobro uzemljeni, i tu, na dodiru nekog napona, može da dođe do prolaska struje kroz naše tijelo, i tu je najopasnije. E sad, ako se misli na neko curenje, na neku vodu po nekim instalacijama, to se rijetko dešava da baš instalacije budu u dodiru sa vodom. Jedino, kažem, u kupatilu gdje imamo taj potrošač, najčešće bojler".

"Veš mašina nije radila, samo je bila uključena"

Micić je objasnio da su se u jednom domaćinstvu ukućani žalili na peckanje tokom tuširanja, a da je on tragao za uzrokom.

"Prilično, veš mašina često zna da bude izvor nekakvog napona koji pecka. Ja sam baš imao priliku da u jednom slučaju bude baš neprijatno peckanje kad se stane u kadu, kad ukućani hoće da se tuširaju, pa puste vodu. Pecka i to vrlo, vrlo neprijatno, da se već plaše apsolutno".

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Kako je ispričao, u tom slučaju problem je dolazio od veš mašine koja u trenutku tuširanja nije radila, ali je bila uključena u utičnicu.

"I tražeći gdje je uzrok toga, razvezao sam instalaciju, uzemljenja, sve, i na kraju došao do toga da je uzrok pravila veš mašina koja nije radila, nego je samo bila kablom uključena u utičnicu i odatle je poticalo sve, jer u veš mašini postoji i struja i voda, gdje kada se veš pere, tu ima i isparavanja. Ta isparavanja se kondenzuju na provodnicima i dolazi do nekakvog spoja sa kućištem, a kućište je uzemljeno i onda preko uzemljenja, koje najčešće po zgradama nije dovoljno jako da bi odvodilo taj neki napon koji može da bude opasan, dolazi do tog nekog neprijatnog peckanja koje, ja vjerujem, da su mnogi osjetili", objasnio je.

Dodao je da se peckanje može osjetiti i pri dodiru slavine.

"Dodirnete slavinu, kada pustite vodu, slavinu dodirnete, osjetite nekakvo peckanje. To je česta pojava tamo gdje je uzemljenje lošije", istakao je Tomislav.

Na pitanje šta raditi u takvoj situaciji, odgovorio je da treba pozvati majstora.

Da li je peckanje nagovještaj opasnosti?

"Pa, jeste nagovještaj opasnosti, jer u stvari radi se o tome da je najveća opasnost, kao što sam rekao, u kupatilu, jer tu smo najbolje uzemljeni i tu najviše struje može da prođe kroz naše tijelo. Znači, 50 mA, to je jako mala struja, a ako prođe kroz tijelo, to je smrtonosna doza, da kažem tako, ubija čovjeka".

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Posljedice strujnog udara zavise od više okolnosti, uključujući jačinu i trajanje struje i njen put kroz tijelo, pa navedenu vrijednost ne treba shvatiti kao jedinu granicu opasnosti.

Šta je FID sklopka?

Micić je govorio i o FID sklopki, uređaju koji isključuje struju kada otkrije određeno curenje struje.

"FID sklopka, koja pojačava, u stvari, na neki način to uzemljenje, u smislu da bude bezbjednije i ona prosto, ako se to desi, da postoji nekakav dodir između nule i uzemljenja, ona izbacuje i njena vrijednost je 30 mA. Znači, da ne bi došlo do takve struje koja može da prođe i usmrti čovjeka, onda prvo proradi ta FID sklopka i ona isključuje", objasnio je.

Stare zgrade i uzemljenje

Hausmajstor se osvrnuo i na stanje instalacija u starijim zgradama.

"E sad, treba reći o uzemljenjima u starijim zgradama. Uzemljenja, kad je nova zgrada, ona budu dobra, i to se u temelj postavlja traka kako bi što veća površina nečega bila uzemljena. Međutim, zgrade polako stare i kroz decenije to uzemljenje slabi. Tako da u zgradama kojih ima mnogo, recimo i ovdje po Beogradu, starih zgrada, 60-70 godina, ranije nije ni rađeno uzemljenje kako treba, apsolutno ga skoro da ga nema", rekao je Micić i dodao:

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"I onda, recimo, nekad je uzemljenje rađeno tako da je na vodovodnu cijev, cijevi su tada bile metalne, pričvršćena žica, i ona je odvučena kao uzemljenje za električni šporet. I to je bilo uzemljenje. Drugog uzemljenja nije ni bilo, i tu je opasnost bila veća".

Na pitanje da li je opasnija stara instalacija u staroj zgradi ili loše izvedena instalacija u novogradnji, rekao je da smatra da je stara instalacija opasnija.

"Pa, svakako da je stara instalacija opasnija. A što se tiče nove instalacije koja je loše izvedena, ja ne znam za takve slučajeve, to se radi po propisu. Postavlja se traka i sve je to novo, novi su spojevi koji nisu još stigli da zarđaju i da se izgube ti spojevi sa zemljom", objasnio je Micić.

Još jedan znak da treba da pozovete majstora

Micić je upozorio i na neobično ponašanje uređaja u domaćinstvu. Kao primjer je naveo situaciju u kojoj svjetlo počne da radi tek kada se uključi rerna.

"Da, peckanje, a još jedan znak je da da se ponašaju čudno neki uređaji. Recimo, upališ svjetlo, ne radi, ali ako uključiš rernu, onda proradi, upali se svjetlo. To ne bi trebalo da ima veze jedno sa drugim. E, to je onda posao za nekog majstora koji će da nađe zašto je, šta se tu dešava, zašto se to dešava", upozorio je Micić.

(Mondo)