Vrata rerne su prljava između stakala? Trik sa starom čarapom rješava problem koji izluđuje mnoge

Stara čarapa može da pomogne u čišćenju teško dostupnih mjesta između stakala na vratima rerne. Saznajte kako se koristi ovaj jednostavan trik i na šta treba da pazite.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čišćenje rerne mnogima je jedan od najomraženijih kućnih poslova. Posebno je frustrirajuće kada se poslije dugog ribanja na vratima i dalje vide mrlje, iako smo temeljno očistili staklo sa obje strane. Razlog se često krije na teško dostupnom mjestu - između staklenih ploča na vratima rerne.

Tu se vremenom nakupljaju prašina, masnoća i sitne mrvice, do kojih obična krpa ne može da dopre. Ipak, postoji neobičan trik za koji su potrebne samo dvije stvari koje mnogi već imaju kod kuće. Jedna od njih je stara čarapa!

Kako stara čarapa može da pomogne?

Za ovaj trik, osim čarape, potrebna je dugačka i tanka lopatica, poput one koja služi za ravnomjerno nanošenje kreme na tortu.

Čarapu blago navlažite toplom vodom, a kod tvrdokornijih mrlja možete da dodate i malo deterdženta za sudove. Zatim je navucite preko lopatice i pažljivo je provucite kroz otvor između stakala, ali samo ako konstrukcija vrata rerne to dozvoljava.

Laganim pomjeranjem lopatice lijevo-desno možete da uklonite deo nečistoća sa teško dostupnih površina. Na kraju postupak možete da ponovite suvom čarapom kako biste uklonili preostalu vlagu i smanjili mogućnost pojave tragova.

Rerna i šporet

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Šta ako nemate odgovarajuću lopaticu?

Umjesto kuhinjske lopatice može da posluži tanki plastični lenjir ili neki drugi gladak predmet koji može da prođe kroz otvor. Važno je da bude dovoljno čvrst, da ne ošteti staklo i da bude obložen tkaninom. Nemojte primjenjivati silu, jer tako možete da oštetite staklene površine.

Ipak, ovaj trik nije pogodan za svaku rernu. Kod pojedinih modela prostor između stakala je preuzak ili potpuno zatvoren, pa unutrašnjim površinama nije moguće pristupiti na ovaj način.

Prije nego što pokušate da očistite vrata, provjerite da li je rerna potpuno hladna i isključena, kao i šta piše u uputstvu proizvođača, piše Miss7. Nemojte gurati predmete kroz ventilacione otvore niti sipati sredstvo za čišćenje između stakala.

Ako staklene ploče mogu da se uklone, najbezbjednije je da pratite postupak opisan u priručniku uređaja.

Dakle, sljedeći put kada pomislite da bacite staru čarapu, možda ćete joj pronaći još jednu korisnu namjenu!

(Mondo)