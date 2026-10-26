Od skučenog kupatila napravili luksuzan kutak: Zbog jednog komada izgleda kao umjetničko djelo

Malo kupatilo i te kako može da izgleda luksuzno, jer su detalji i stil mnogo važniji od kvadrature.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Uređenje malog kupatila može da bude istinski izazov, jer je ponekad potrebna prava vještina smjestiti sve ono što je neophodno za jedno moderno kupatilo na malom broju kvadrata, a da pritom izgleda lijepo. Ipak, uz pažljivo odabrane materijale, svijetle nijanse i nekoliko upečatljivih detalja, čak i skučen prostor može da dobije potpuno novo lice, čak i da izgleda prostranije.

Upravo to su pokazali Nikol Mekvejd i njen suprug, koji su renovirali kupatilo staro oko 100 godina u svojoj staroj kući u američkoj saveznoj državi Virdžiniji.

Svijetle boje i vintidž detalji

Kupatilo je prije renoviranja posljednji put uređivano osamdesetih godina, a dotrajale vodovodne i električne instalacije postale su razlog da se par konačno upusti u ozbiljnije radove.

Cilj nije bio samo da prostor izgleda ljepše već i da dobije izgled koji se prirodno uklapa u karakter stare kuće.

Za osnovu su izabrali kremaste zidove sa suptilnom teksturom, pod od teraco pločica i slavine i tuš u bronzanoj nijansi.

Posebno se ističe mermerna ploča oko lavaboa sa izraženim šarama, koja prostoru daje karakter i čini da i najobičniji dio kupatila izgleda kao pažljivo odabran dizajnerski komad.

"Željeli smo unikatne elemente kakvi se ne viđaju u svakom drugom kupatilu. Dugo i temeljno smo tražili savršen komad mermera, isprobali mnoštvo nijansi zidnog premaza i pregledali bezbroj vintidž tepiha kako bismo pronašli onaj pravi", objašnjava Nikol.

Kako bi malo kupatilo djelovalo skladnije, prednost su dali elementima zaobljenih ivica, od ormarića ispod lavaboa do ogledala iza kojeg se krije dodatni prostor za odlaganje. Tako su dobili praktično rješenje bez nepotrebnog zatrpavanja prostorije.

"Novi prostor sada je svijetao i djeluje umirujuće", kaže Nikol, a prenosi Jutarnji.

Šta možemo da naučimo iz ovog renoviranja?

Ovaj primjer pokazuje da za upečatljivo kupatilo nisu neophodni raskošna kvadratura i mnoštvo dekoracije. Mnogo je važnije da se boje i materijali međusobno dopunjuju, da svaki element ima svoju svrhu i da se pažnja posveti detaljima.

Ovaj projekat je još jedan dokaz da svijetle nijanse vizuelno otvaraju prostor, prirodni materijali unose toplinu, a bronzani detalji dodaju dozu elegancije.

U galeriji pogledajte kakve pločice su hit u kuhinji!

Takođe, renoviranje koje je izveo ovaj par pokazuje nam da uz pametno iskorišćen prostor za odlaganje, i najmanje kupatilo može da izgleda uredno, prozračno i luksuzno.